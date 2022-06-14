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Нардеп ответил президенту, где взять деньги для наполнения бюджета

Алексей Кучеренко отмечает, что после обнародования результатов аудита деятельности Нафтогаза никакой реакции от украинской власти не последовало

сегодня, 13:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский в очередном обращении настаивает на полной уплате налогов всеми субъектами украинской экономики в связи с катастрофическим состоянием бюджета. Здесь следует полностью поддержать посыл президента, но с одним уточнением – в это время как никогда нужно быть последовательным и решительным. Начать нужно с "Нафтогаза", аудит которого показал ужасающие злоупотребления. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Алексей Кучеренко.

Нардеп ответил президенту, где взять деньги для наполнения бюджета

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Политик возмущается, что после того, как стали известны результаты аудита, никакой реакции от украинской власти к сожалению не последовало и теперь вопрос обеспеченности газом становится вопросом выживания страны. При этом аудит показал –75 млрд грн в деятельности "Нафтогаза".

Алексей Кучеренко обратил внимание, что документ по результатам аудита работы "Нафтогаза" содержит данные о нарушении разного характера. Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления "Нафтогаза", и занижение услуг по транспортировке газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушение в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое.

"Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов. По оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен", — отметил нардеп.

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Источник: https://www.facebook.com/100003767320921/posts/pfbid0VDhEV5oFiiz99aKzSmNbtEhA8mn9hkNypHo2HHGTazjjWUAvX6QSs55b27jrXXkSl/
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