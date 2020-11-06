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Главная Новости Бизнес экономика НБУ и пандемия - какие шаги были предприняты НБУ для преодоления финансового кризиса, вызванного коронавируса
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НБУ и пандемия - какие шаги были предприняты НБУ для преодоления финансового кризиса, вызванного коронавируса

На взгляд Рожковой, НБУ удалось стабилизировать ситуацию в стране - экономика начала восстанавливаться

сегодня, 19:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожковой рассказала о шагах, которые предпринял НБУ, чтобы преодолеть финансовый кризис в стране, вызванный коронавирусным карантином.

НБУ и пандемия - какие шаги были предприняты НБУ для преодоления финансового кризиса, вызванного коронавируса

Фото: пресс-центр НБУ

"Цели и задачи НБУ, прописаные в законодательстве Украины, обеспечивают макрофинансовую стабильность, стабильность банковской системы, содействие экономическому росту страны. Стратегия в период финансового кризиса, связанная с коронавируса, не изменилась.

Уже в первые дни карантина, который был введен из-за пандемии, Национальный банк Украины предпринял ряд шагов, чтобы банковская система Украины смогла пройти это испытание как можно более безболезненно. Сюда включено досрочное рефинансирования, ослабление требований на период кредитных каникул по оценке кредитных рисков, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и т.д. Все это создает условия для поддержания финансовой системы для того, чтобы она была устойчивой и способной поддерживать экономику через кредитование. И мы уже видим признаки восстановления экономики", — сообщила Рожкова.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что НБУ отметил, что с 2020 года украинцы стали чаще использовать безналичный расчет.



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Источник: https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/364029664686044/
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