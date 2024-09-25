НБУ изменил курс доллара и евро: сколько стоит валюта в банках

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Валюта. Фото: Freepik

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,25 и 41,73 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,3744.

По отношению к евро его средний курс составляет 46,00 при покупке и 46,55 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 46,0414.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 18 сентября и сегодня, он упал на 7 копеек и составил 41,73 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели снизилась в цене. В настоящее время курс составляет 41,25 гривны за доллар. Официальный курс практически не поменялся.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене до 46,55 грн/евро. Курс на покупку евро с 18 сентября вырос на 10 копеек. Тем временем курс у НБУ изменился с 46,125 до 46,041.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Скай Банк, Правэкс Банк и Первый инвестиционный банк. Там при покупке валюты в кассе придется заплатить от 41,30 до 41,45 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Альнс Банке, ОКСИ банке и Укргазбанке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Правэкс банке, Скай Банке и Коминнвестбанке. Покупка евро там – от 46,05 до 46,25 грн. Самый низкий курс на покупку в Райффайзен Банке и Кредит Европа Банка составляет – 45,50 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение также в Райффайзен Банке – там курс 46,30.