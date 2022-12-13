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НБУ смягчил валютные ограничения: кого коснется

Регулятор смягчил валютные ограничения для определенного вида бизнеса

сегодня, 10:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Национальный банк разрешил страховым компаниям производить платежи по договорам перестрахования, заключенным с нерезидентами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ упростил валютные ограничения. Фото: https://pixabay.com/


Согласно сообщению, регулятор установил четкие требования для осуществления таких операций. В частности, перестраховщик-нерезидент, с которым заключен договор перестрахования, должен иметь рейтинг финансовой надежности не ниже "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A -" (AM Best). Кроме того, украинская страховая компания, осуществляющая перестрахование, должна отвечать следующим критериям:

- иметь прозрачную структуру собственности;

- страховщик, владельцы существенного участия, руководители или ключевые лица должны иметь безупречную репутацию;

- СК должна соблюдать норматив платежеспособности и достаточности капитала, а также норматив рисковости операций.


В сообщении отмечается, что для получения подтверждения о соответствии требованиям страховщик должен обратиться в НБУ.


В пресс-службе регулятора отметили: четкие требования для осуществления валютных платежей по договорам с перестраховщиками-нерезидентами позволят предотвратить непродуктивный отток капитала и защитить международные резервы Украины с одной стороны, а также обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами — с другой.


Как известно, страховые компании берут на себя лишь определенную часть ответственности перед юридическим лицом в зависимости от имеющихся активов и ограничений по одному объекту страхования. Значительные риски перестраховывают за границей. Из-за валютных ограничений НБУ перечислять валюту за границу разрешалось только по четырем видам страхования. Поэтому у украинских страховых компаний накопились значительные долги перед перестраховщиками-нерезидентами.



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Источник: https://bank.gov.ua/
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