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Нефть дороже компьютеров: Saudi Aramco признали самой дорогой компанией в мире

Стоимость нефтегазовой компании Saudi Aramco по итогам торгов составила около 2,43 триллионов долларов

сегодня, 12:21
Автор:

Нарожный Дмитрий
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11 мая на биржевых торгах рыночная капитализация государственной компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) превысила стоимость корпорации Apple Inc. 

Нефть дороже компьютеров: Saudi Aramco признали самой дорогой компанией в мире

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире. Фото: Saudi Aramco

Как сообщает Bloomberg, это случилось впервые с 2020 года. Таким образом, Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире.

По данным издания, акции Apple в ходе сессии уменьшились в цене на 5,2%, из-за чего капитализация производителя iPhone упала до 2,37 триллионов долларов.

В то же время, стоимость нефтегазовой компании Saudi Aramco по итогам торгов в среду составила около 2,43 триллионов долларов.

В Bloomberg отмечают, что стоимость Apple в январе текущего года превышала 3 триллиона долларов, но с тех пор ценные бумаги компании упали в цене почти на 20%. Тем временем, акции Saudi Aramco в 2022 году взлетели на 28%.

Эксперты считают, что энергетические компании выигрывают на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке энергоносителей.

"Во многих технологических и других высокотехнологичных компаниях сейчас идет паническая продажа акций, а деньги с этих активов, похоже, направляются и на энергетику, которая сейчас выгодна, учитывая цены на рынке", – заявил инвестиционный стратег Тим Гриски.

Saudi Aramco – крупнейшая по добыче и запасам нефти компания планеты, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она была создана в 1933 году представителями частного бизнеса США и правительством Саудовской Аравии.

В частности, в создании Saudi Aramco принимали участие Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil of California, Texaco (по 30% акций) и Socony-Vacuum Oil Company (10%). Впоследствии компания перешла под контроль правительства Саудовской Аравии, которое сейчас владеет 100% акций компании, и в 1988 году сменила название на современное.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/saudi-aramco-becomes-world-s-most-valuable-stock-as-apple-drops
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