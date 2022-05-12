Нефть дороже компьютеров: Saudi Aramco признали самой дорогой компанией в мире

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Нарожный Дмитрий
11 мая на биржевых торгах рыночная капитализация государственной компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) превысила стоимость корпорации Apple Inc.
Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире. Фото: Saudi Aramco
Как сообщает Bloomberg, это случилось впервые с 2020 года. Таким образом, Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире.
По данным издания, акции Apple в ходе сессии уменьшились в цене на 5,2%, из-за чего капитализация производителя iPhone упала до 2,37 триллионов долларов.
В то же время, стоимость нефтегазовой компании Saudi Aramco по итогам торгов в среду составила около 2,43 триллионов долларов.
В Bloomberg отмечают, что стоимость Apple в январе текущего года превышала 3 триллиона долларов, но с тех пор ценные бумаги компании упали в цене почти на 20%. Тем временем, акции Saudi Aramco в 2022 году взлетели на 28%.
Эксперты считают, что энергетические компании выигрывают на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке энергоносителей.
"Во многих технологических и других высокотехнологичных компаниях сейчас идет паническая продажа акций, а деньги с этих активов, похоже, направляются и на энергетику, которая сейчас выгодна, учитывая цены на рынке", – заявил инвестиционный стратег Тим Гриски.
Saudi Aramco – крупнейшая по добыче и запасам
нефти компания планеты, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она была
создана в 1933 году представителями частного
бизнеса США и правительством Саудовской Аравии.
В частности, в создании Saudi Aramco принимали участие Standard Oil Company
of New Jersey, Standard
Oil of California, Texaco (по
30% акций) и Socony-Vacuum Oil Company
(10%). Впоследствии компания перешла под контроль правительства Саудовской
Аравии, которое сейчас владеет 100% акций компании, и в 1988 году сменила
название на современное.
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