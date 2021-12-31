Нефть достигла самых больших ежегодных показателей с 2009 года

Цены на нефть снизились в пятницу, 31 декабря, но должны были продемонстрировать наибольший ежегодный прирост за последние 12 лет, вызванный восстановлением мировой экономики после спада COVID-19 и ограничением производителей, даже когда количество заражений коронавирусом выросло до рекордно высоких уровней по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Масляные насосы - фото из открытых источников

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3 цента до 79,50 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 10 центов, или 0,1%, до 76,89 долларов за баррель .

Brent намерена до конца года вырасти на 53%, тогда как WTI стремится к росту на 58%, что является самым высоким показателем для двух производителей с 2009 года, когда цены поднялись более чем на 70%. Оба контракта достигли пика 2021 года в октябре: Brent – ​​86,70 долларов за баррель, самый высокий показатель с 2018 года, а WTI – 85,41 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Ожидается, что мировые цены на нефть увеличатся в следующем году, поскольку спрос на авиационное топливо растет.

"У нас были Delta и Omicron, а также всевозможные блокировки и ограничения на поездки, но спрос на нефть оставался относительно стабильным. Мы можем объяснить это влиянием стимулов, поддерживающих спрос и ограничениями предложения", – сказал главный экономист австралийской брокерской компании CommSec Крэйг Джеймс.

Однако после роста в течение нескольких дней цены на нефть остановились в пятницу, 31 декабря, поскольку случаи COVID-19 взлетели к новым рекордам по всему миру, от Австралии до Соединенных Штатов, что способствовало распространению вируса Omicron.

Поскольку нефть колеблется в районе около $80, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники будут придерживаться своего плана по увеличению поставок на 400 000 баррелей в день в феврале, когда они встретятся 4 января, сообщили четыре источника, поскольку они продолжают отказываться от резких сокращений производства, введенных в 2020 году.

"Я думаю, что мы увидим большое давление на ОПЕК, чтобы убедиться, что на рынок поставляется достаточное количество нефти", – сказал Джеймс.

Как сообщали ранее "Комментарии", российская "Роснефть" делает ставку на гиганта "Восток", чтобы изменить европейский нефтяной рынок.

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