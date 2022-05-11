Некоторые международные компании продолжают работать с РФ: кто не выполнил свои обещания

Несмотря на свои громкие заявления о выходе с российского рынка, некоторые международные компании по-прежнему фактически работают со страной-агрессором. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Некоторые международные компании продолжают работать с РФ (фото из открытых источников)

В Центре проанализировали заявления крупных международных компаний и выяснили, что некоторые из них манипулируют понятиями и фактически работают на Россию. В этом списке оказались табачная компания Philip Morris, PepsiCo, Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и другие.

"Табачная компания Philip Morris еще 24.03 заявила, что работает над вариантами выхода с рынка России. По состоянию на 11 мая компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России. Однако Philip Morris и дальше выплачивает зарплату своим сотрудникам в России, а соответственно и платит налоги в бюджет России. PepsiCo осудила агрессию России против Украины, но с рынка России компания не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в России. Так же, манипулируют и некоторые другие компании, которые публично осуждают действия России, но продолжают наполнять бюджет страны-агрессора. Среди компаний, которые, несмотря на громкие заявления, все равно остались на рынке России, хотя и уменьшив свое присутствие: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и некоторые другие", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора. Против агрессора ввели вводить санкции, также многие компании прекратили свой бизнес в России. Производители, бренды, поставщики, инвесторы продолжают выходить из российского рынка. Все больше политических лидеров высказываются о введении эмбарго на энергоносители России, в частности, об этом заявил Олаф Шольц. Впрочем, некоторые компании еще продолжают продажу своего товара в России. Какова цель санкций и как оправдываются те бизнесмены, которые торгуют с агрессором и почему они делают это рассказали эксперты.

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