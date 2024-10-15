Некоторые предприятия имеют право на льготные гранты от государства: детали

В Украине стартует программа предоставления льготных грантов для производителей, работающих в зонах активных боевых действий. Это решение, принятое правительством на заседании 15 октября 2024 года, открывает новые возможности для предприятий, стремящихся возобновить и развивать свою деятельность, несмотря на сложные условия.



Льготные гранты от государства. Фото из открытых источников

Предприятия перерабатывающей промышленности смогут получить гранты до 8 млн. грн., при этом государство покроет 80% стоимости проектов, а остальные 20% необходимо будет обеспечить из собственных или кредитных средств. Гранты могут быть использованы на инвестиции, в частности, для приобретения нового производственного и энергетического оборудования.

Сегодняшним решением мы даем больше возможностей для бизнеса получить гранты на переработку. Теперь они доступны и предприятиям из зоны активных боевых действий. Например, из Херсона. Несмотря на сверхсложные условия, они работают и предоставляют работу людям. Податься на гранты теперь могут и производители полиграфической продукции, — отметила Первая вице-премьер-министр Украины – Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Правительство также изменило условия по количеству рабочих мест, необходимых для получения гранта. Ранее требования варьировались от 5 до 25 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Теперь для всех грантов будет обязательно создание не менее 5 рабочих мест. Однако получатели грантов должны будут уплатить Единый социальный взнос (ЕСВ) из зарплат новых работников, не менее 20% от суммы гранта в течение трех лет.

С начала реализации программы грантов на переработку в июле 2022 года поддержку получили 779 предприятий на общую сумму 3,9 млрд. грн., что позволит создать более 16 000 новых рабочих мест в Украине. Эти инициативы являются частью стратегии развития украинского производства "Сделано в Украине", которая включает в себя различные программы поддержки, такие как частичная компенсация стоимости техники и поддержка индустриальных парков.