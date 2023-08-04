Несмотря на войну: в Украине ожидается увеличение урожая зерновых и масличных

В 2023 году ожидается увеличение урожая зерновых и масличных культур почти на 8 млн тонн, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации. Увеличение урожая ожидается, несмотря на уменьшение посевных площадей.

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В 2023 году ожидается урожай около 76,8 млн. тонн зерновых и масличных. В частности, оценка урожая пшеницы в 2023 году улучшилась – с 17,9 до 20,2 млн т (в 2022 было 20,2 млн т, а в 2021 – рекордные 33 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2023/2024 маркетинговом году может составить около 15 млн. тонн, с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили 4,3 млн. тонн.

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"Увеличение прогноза урожая этого года вызвано благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур, чем ожидалось, хотя засеянные площади меньше по сравнению с прошлым годом на 2,2 млн га", — объясняют в УЗА.

Экспорт зерновых и масличных из Украины в этих условиях в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 48 млн тонн. В минувшем сезоне (закончившемся 30 июня 2023 г.), по оценке УЗА, экспорт достиг 58 млн тонн. Выручка Украины от экспорта зерновых, масличных и масла достигла за прошлый маркетинговый год около $20 млрд.

Но осуществление этих прогнозов будет зависеть от доступности логистических путей для экспорта украинских зерновых и масличных, в частности, от ситуации на Черном море и реализации альтернативных путей транспортировки украинского зерна.

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