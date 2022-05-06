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Никаких разрешений: Украина и Польша договорились об упрощении проезда бензовозов

Безразрешительный режим проезда введен для перевозчиков обеих стран

сегодня, 13:46
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности о безразрешительном проезде на территорию Республики Польша для транспортных средств, выполняющих перевозку горючего.

Никаких разрешений: Украина и Польша договорились об упрощении проезда бензовозов

Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде авто, перевозящих горючее. Фото: Pixabay

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

По информации ведомства, теперь для въезда на территорию Польши без разрешения, перевозчикам горючего необходимо за сутки до пересечения границы пройти регистрацию путем заполнения формы.

Регистрацию можно пройти но этой ссылке: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8.

Кроме этого, как отмечают в Укртрансбезопасности, безразрешительный режим въезда на территорию Украины введен также для польских перевозчиков горючего.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года из-за отсутствия разрешений большое количество украинских экспортеров лишилось возможности отправлять грузы в Польшу и дальше транзитом в другие страны Европейского Союза.

В связи с этим, были проведены переговоры украинской и польской сторон в Смешанной Комиссии по вопросам международных автоперевозок, которые успешно завершились 20 ноября.

В результате стороны договорились о выдаче украинским перевозчикам 5 тысяч дополнительных разрешений на 2020 год (1,5 тысячи универсальных и 3,5 тысячи транзитных) со сроком действия до 31 января 2021 года.

Однако сразу же после достижения договоренностей бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий у себя на странице в социальной сети Facebook написал: "Таки дожали поляков". 

После этого польская сторона сочла тональность публикации Криклия оскорбительной и приостановила процесс выдачи разрешений, заявив о необходимости дополнительных консультаций на уровне руководства двух стран.




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Источник: https://www.facebook.com/DSBT.UA
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