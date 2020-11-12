Новая модель рынка газа в Украине: с какими проблемами уже столкнулись украинцы

В Украине как бы заработал рынок газа. Какие проблемы уже встали в полный рост? Что нужно сделать, чтобы их решить? Почему это не было просчитано ранее? Ситуацию для издания "Комментарии" проанализировал Максим Билявский, ведущий эксперт по энергетике Центра Разумкова.

Максим Билявский считает, что делать конкретные выводы о функционировании новой модели рынка природного газа пока рано. Но уже сегодня прослеживаются тренды. И в основном они имеют негативный оттенок, который нивелирует саму идеологию, заложенную в закон "О рынке природного газа".

По словам эксперта, в странах ЕС энергетические рынки и их участники работают в условиях, когда соблюдаются принципы недискриминации, прозрачности, отсутствия искажений, свободного доступа к мощностям и тому подобное.

Предварительную оценку, считает Максим Билявский, возможно дать как раз путем анализа: насколько вышеуказанные подходы имеют место в существующей архитектуре нашего рынка.

Для удобства анализа ситуации эксперт предлагает рассмотреть отдельно каждую составляющую рынка.

Ресурсы

"Напомню, что голубое топливо в единую газотранспортную сеть поступает из нескольких источников: отечественная добыча, импорт из стран ЕС, запасы в хранилищах. Учитывая, что в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" входит крупнейшая государственная газодобывающая компания АО "Укргаздобыча" и оператор газохранилищ, невозможно говорить об их институциональной независимости, – считает эксперт. – Всё это дает основания считать, что на сегодня в Украине не соблюдается принцип недискриминации".

Что нужно сделать? По мнению Максима Билявского, прежде всего следует предоставить свободный доступ всем участникам рынка к ресурсу АО "Укргаздобыча", который составляет 67% от общего отечественной добычи. Такой шаг позволит увеличить инвестиционную привлекательность Укргаздобычи, и дает шанс сломать тренд падения добычи.

Также эксперт считает необходимым отделить оператора газохранилищ от НАК "Нафтогаз Украины". Он уверен, что реализация этих двух мероприятий внесет ясность в формат финансовых взаимоотношений между Нафтогазом и двумя компаниями, позволит убрать перекрестное субсидирование бизнеса, что обеспечит прозрачность движения денежных средств.

"Особенно это необходимо сделать из-за недопустимости спекуляций на фоне хранения в хранилищах голубого топлива, которое было приобретено летом 2019-го по цене близкой к $200 за тысячу кубометров. На сегодня цена на европейских спотовых рынках составляет до $150", – подчеркивает представитель Центра Разумкова

Инфраструктура

Финансовая зависимость оператора газотранспортной системы Украины от НАК "Нафтогаз Украины" создает риски для недискриминационного функционирования рынка природного газа. Также остается нерешенным вопрос прозрачного тарифообразования для естественных монополий, то есть операторов инфраструктуры.

"Справедливую политику установления тарифов на их услуги можно обеспечить, в том числе, за счет прозрачности Нацкомиссии, – считает эксперт. – Например за счет создания информационного комплекса "Электронный паспорт лицензиата", который объединит все данные и будет включать историю лицензиата: представленные документы для получения лицензий, установлены тарифы, инвестиционная программа, лицензионный контроль, юридические вопросы".

Особенно это актуально на фоне увеличения фактической рыночной стоимости газа, но не ее просмотра в тарифе для операторов ГТС и ГРМ, которые потребляют голубое топливо для собственных нужд. Пока этого нет, невозможно говорить о соблюдении принципов отражения реальных расходов и их возмещения, а это отражается на конечных тарифах, подчеркивает Максим Билявский.

Рынок и производители тепла

Не развязанной проблемой является наращивание задолженности, потеря финансовой ликвидности рынка и банкротство теплогенерирующих предприятий.

"Особенно острым является тот факт, что создаются дискриминационные условия для финансово-хозяйственной деятельности теплокоммунэнерго, которые в отопительный сезон следующего года будут покупать газ уже по рыночной цене, – считает эксперт. – Такая перспектива без решения проблемы долгов может привести к остановке теплоснабжения".

Потребитель

Самым большим вызовом, который проявил себя на фоне роста цен на природный газ в ноябре, стала энергетическая бедность украинцев, уверен Максим Билявский.

"То есть, темпы роста цен и тарифов на энергоресурсы превышают скорость увеличения благосостояния граждан, – поясняет он. – Что касается информирования потребителей, безусловным достижением является запуск мобильного приложения "Энергетика онлайн". Но на этом сильные стороны информационной политики заканчиваются. В целом считаю, что НКРЭКУ ненадлежащим образом организовала стратегию коммуникационного сопровождения внедрения реформы рынка природного газа. Регулятор должен быть сердцевиной и главным ретранслятором тех изменений, которые ждут потребителей. А у нас все участники рынка провайдерами позиции НКРЭКУ".

Нацкомиссия имеет свои представительства в регионах, которые должны занять более активную позицию и информировать население об изменениях, уверен эксперт. К сожалению, из-за пассивности органов государственной власти и деформированной коммуникационной стратегии одного из участников рынка, потребители были недостаточно проинформированы. Это подтверждается результатами контент-анализа и социологического исследования, которое проводил Центр Разумкова.

"Отдельно хочу остановиться на причинах деформированности общей медиа-позиции, – продолжает Максим Билявский. – Низкий уровень компетенции сотрудников пресс-службы и смежной ассоциации, ничем не обоснованная политизированность данного предприятия, а также его агрессивная публичная позиция привели к расфокусировке информационной компании и масштабным спорам. То есть, целевая аудитория, которая должна была быть (а это рядовые украинцы), не понимала тех нарративов и не получила на самом деле полезной для себя информации. Что получилось – так это информационная кампания против рынка природного газа".

Государственная политика

Несмотря на вышеизложенное, никто не должен говорить о сворачивании рынке или отмене реформы, уверен эксперт.

"Это – недопустимый сценарий, который будет иметь политические и экономические последствия, – предупреждает Максим Билявский. – В такой ситуации государственным органам власти и участникам рынка лишь нужно активизировать желание и волю для демонтажа тех перекосов и барьеров, которые построили те, кто больше рассказывает о себе, но мало делает для отрасли".

Как сообщалось, аналитики спрогнозировали, что газ в Украине будет дорожать до февраля.

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