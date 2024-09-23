Новая неделя – новый курс: сколько стоит доллар и евро сегодня

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Валюта. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США упал. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,20 и 41,70 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,3481.

По отношению к евро его средний курс составляет 46,0050 при покупке и 46,60 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 46,1486.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 16 сентября и сегодня, он вырос на 10 копеек и составил 41,70 гривны за доллар. Покупка этой валюты также в течение недели увеличивалась в цене, впрочем, курс такой же, как и в прошлый понедельник, составляет 41,20. Официальный курс сменился на 0,031 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене с 46,2 грн до 46,60 грн за евро. Курс на покупку евро с 16 сентября вырос на 29 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,796 до 46,149.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Полтава-Банк, Банк Львов и Правэкс Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,40 до 41,56 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Полтава-Банке, Метабанке и Альнс Банке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Полтава-Банке, Банке Львов и Правэкс банке. Покупка евро там – от 46,35 до 46,50 грн. Самый низкий курс на покупку у Юнекс банка составляет – 44,50 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение у Идея Банка и Кредитвест банка – там курс 46,48.