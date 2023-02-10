«Новая почта» будет выпускать платежные карты: какая польза клиентам

В июле – сентябре "Новая почта" планирует запустить выпуск собственных платежных карт. Об этом в интервью NV Бизнес рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко, передают "Комментарии".





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Он напомнил, что закон позволяет небанковским финкомпаниям, имеющим лицензию, открывать счета и эмитировать карты.





По словам топ-менеджера, нововведение создает для логистической компании новые возможности, в частности открытие кредитных лимитов. Логистический оператор уже запустил сервис "получи посылку в кредит", который будет развиваться при возможности предоставить опцию клиентам по открытию счетов и выпуску карт.





В NovaPay прогнозируют, что услуга будет пользоваться спросом со стороны мелких предпринимателей, которые отправляют товары через "Новую почту" и получают переводы. Ожидается, что это будет комплексный сервис доступа к счету в системе, что поможет повысить скорость, удобство, безопасность и оптимизировать затраты.





"В планах есть и обслуживание бизнеса и, возможно, даже кредитование", — отметил Кривошапко.





Он также анонсировал приложение для оперирования финансами, которое будет интегрировано с приложением "Новая почта".





Ранее в интервью "Комментариям" Елена Плахова рассказала о планах "Новой почты" открывать отделения за границей. Да, кроме Польши и стран Балтии, это также Германия. "Мы будем позиционироваться как привычная украинцам Новая почта, потому что именно они наша целевая аудитория. Пять миллионов украинцев — огромная клиентская база для услуг Новой почты в Европе. Когда выходили на рынок Польши, мы брали статистику и смотрели, в какие города выехало больше всего наших граждан и исходя из этого открывали там отделения. Так, в Варшаву приехало больше всего – там уже шесть отделений, на втором месте Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав и Познань – там по два отделения, на третьем Жешув и Лодзь – по одному отделению. Многие украинцы в Германии, поэтому этот рынок для нас следующий", — рассказала директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта".





Источник: https://biz.nv.ua/rus/amp/novapay-yak-platizhna-sistema-novoji-poshti-vihoditime-v-yes-interv-yu-novini-ukrajini-50301891.html