Новые тарифы на электроэнергию в Украине: кто будет платить больше с апреля

Правительство приняло соответствующее постановление, предусматривающее дифференцированные цены в зависимости от типа счетчика и времени потребления. Максимальная стоимость электроэнергии может возрасти до 6,48 грн/кВт-ч, но не для всех. Рассказываем, кто будет платить больше и как изменятся условия оплаты.

Фото из открытых источников

Что предполагает новая тарификация

Согласно постановлению №632, до конца апреля по старой цене 4,32 грн/кВт-ч продолжат платить жители:

квартир и частных домов;

общежитий.

Взамен изменения коснутся владельцев многозонных счетчиков:

Трехзонные:

в пиковые часы (8:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн/кВт-ч;

в полупиковые часы – 4,34 грн/кВт-ч;

ночью (23:00–07:00) – 1,728 грн/кВт-час.

Двухзонные:

скидка на ночное потребление – 2,16 грн/кВт-ч.

Особые условия действуют для домохозяйств с электроотоплением:

до 2000 кВт·ч/месяц – 2,64 грн/кВт-ч;

сверх лимита – 4,32 грн/кВт-час.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вопрос повышения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги чрезвычайно актуален. Несмотря на военное положение и мораторий на повышение тарифов, стоимость некоторых ЖКУ возросла. В 2025 году в Киеве повысили стоимость управления многоквартирными домами, в 2024 году подорожала электроэнергия. Чиновники объясняли, что не на все жилищно-коммунальные услуги распространяется действие моратория. Однако в 2025 году вероятно подорожание газа, несмотря на мораторий.