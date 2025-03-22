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Новые тарифы на электроэнергию в Украине: кто будет платить больше с апреля

Уже с 1 апреля в Украине изменятся тарифы на электроэнергию, что повлияет на большинство потребителей

сегодня, 16:07
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Амбарцумян Анна

Правительство приняло соответствующее постановление, предусматривающее дифференцированные цены в зависимости от типа счетчика и времени потребления. Максимальная стоимость электроэнергии может возрасти до 6,48 грн/кВт-ч, но не для всех. Рассказываем, кто будет платить больше и как изменятся условия оплаты.                                                                                       

Новые тарифы на электроэнергию в Украине: кто будет платить больше с апреля

Фото из открытых источников

Что предполагает новая тарификация                                                                                              

Согласно постановлению №632, до конца апреля по старой цене 4,32 грн/кВт-ч продолжат платить жители:

  • квартир и частных домов;

  • общежитий.

Взамен изменения коснутся владельцев многозонных счетчиков:
Трехзонные:

  • в пиковые часы (8:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн/кВт-ч;

  • в полупиковые часы – 4,34 грн/кВт-ч;

  • ночью (23:00–07:00) – 1,728 грн/кВт-час.

Двухзонные:

  • скидка на ночное потребление – 2,16 грн/кВт-ч.

Особые условия действуют для домохозяйств с электроотоплением:

  • до 2000 кВт·ч/месяц – 2,64 грн/кВт-ч;

  • сверх лимита – 4,32 грн/кВт-час.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вопрос повышения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги чрезвычайно актуален. Несмотря на военное положение и мораторий на повышение тарифов, стоимость некоторых ЖКУ возросла. В 2025 году в Киеве повысили стоимость управления многоквартирными домами, в 2024 году подорожала электроэнергия. Чиновники объясняли, что не на все жилищно-коммунальные услуги распространяется действие моратория. Однако в 2025 году вероятно подорожание газа, несмотря на мораторий.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/665/a09/a6e/665a09a6e2921507983719.pdf
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