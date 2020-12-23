Новый год 2021: во сколько украинцам обойдутся салюты и фейерверки и как их выбрать

Ни один Новый год не обходится без салютов, раскрашивающих ночное небо яркими красками, а также шумных и красивых фейерверков. Уже за пару недель до праздника люди начинают готовиться и покупать пиротехнику.

ФОТО: Из открытых источников

Журналисты сайта "Комментарии" собрали информацию о том, сколько всё это будет стоить и как правильно выбрать, чтобы в итоге не разочароваться в покупке. При расчете использовалась средняя стоимость пиротехники по Украине. В каждом городе цены могут немного отличаться.

Салюты

Салюты от 8 калибра до 12 будут стоить от 50 гривен. От 100 гривен и более — салюты 20 калибра (цена может меняться в зависимости от количества выстрелов). "Сатурн" на 25 выстрелов обойдется в 112 гривен. От 400 до 1300 будет ценник у салютов 30 калибра. Салютная установка на 66 выстрелов 20-25-30-50 калибра обойдется в 1100-1200 гривен. Салют "Wind" на 100 выстрелов 20 калибра — 1150 гривен. Салюты 45 калибра - от 1200 до 2500 гривен.

Фейерверки

Фейерверки Римские будут стоить 95 гривен за упаковку (12 штук, 15 выстрелов, 5 калибр, 10 мм разрыва), Циклон обойдется в 100 гривен (9 выстрелов, 20 калибр). Примерно 300-500 гривен будут стоить фейерверки 30 калибра. Циркоблиц (10 штук) – 80-90 гривен. Фейерверк "Дракоша" на 100 выстрелов обойдется в 1150 гривен. Фейерверк (разноцветная волна+треск) на 100 выстрелов — 2600 гривен. Набор ракет XХL GWRXXXL 9 штук - в 2650 гривен.

Бенгальские огни

Пачка бенгальских огней обойдется от 10 до 150 гривен в зависимости от размера и количества. Пачка с 5 штуками по 70 см будет стоить примерно 90 гривен. Средняя упаковка по 38 см обойдется в 45 гривен, а по 17 см – в 16 гривен. Если купить ящик, в котором 20 упаковок, и в каждом по 5 штук длиной в 40 см, цена составит 500 гривен.

Петарды

Что касается петард, то самые бюджетные обойдутся в 4 гривны за 1 штуку (Комета), до 10 гривен за пачку из 50 штук будут стоить бомбочки-чеснок, петарды "Корсар" 3 на 5 выстрелов – 15 гривен, петарды-жуки – 15 гривен за 6 штук, петарды "Роза" — 17 гривен за 6 штук, набор петард "Гром" из 5 штук обойдется в 39 гривен, петарды-вертушки – 56 гривен за 10 штук, ракеты – 70 гривен за 12 штук, упаковка "BLACK DEVIL" из 40 штук будет стоить 300-350 гривен.

Хлопушки

Маленькая хлопушка обойдется в примерно в 2 гривны, 30-сантиметровая — в 50 гривен. Пневматическая хлопушка – 60 гривен. В 400 гривен обойдется пневмохлопушка 40 см, а 30 см – в 260 гривен.

Выбор салютов и фейерверков зависит от калибра и количества выстрелов. Чем больше калибр пиротехники – тем больше будет радиус разрыва и тем выше фейерверк или салют взлетит и ярче взорвется. Также, чем больше залпов, тем продолжительнее будет салют. Однако длительность зависит еще и от того, какая в батарее скорость вылета зарядов. В некоторых салютах между выстрелами есть большие паузы и маленькие. Если вы хотите долгий салют или фейерверк, то при покупке вам нужно уточнить этот момент.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год, а также о том, что следует дарить на Новый год, если твой друг — рокер.

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