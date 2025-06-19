Обострение на Ближнем Востоке: действительно ли нужно готовиться к скачку цен в Украине

Опасения по поводу эскалации ирано-израильского конфликта и возможных перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока спровоцировали рост мировых цен на нефть, сообщает Reuters. При этом в Украине уже заговорили о возможном скачке цен на топливо. Действительно ли это может произойти? На что еще может подняться цена в Украине, кроме изменения ценников на АЗС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Если мировые цены будут расти, то подтянутся они и у нас

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном влияет на цены на нефть. Это происходит потому, что есть перспективы, что Иран перекроет Ормузский пролив и не будет возможности для прохода танкеров. Такие опасения действительно есть, утверждает собеседник портала "Комментарии".

"Кроме того, ранее были прогнозы о том, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти и это приведет к снижению цен. В частности, это должно ударить по России, которой стало бы невыгодно торговать нефтью. С этой точки зрения прогнозы неутешительные", – отметил Алексей Плотников.

При этом эксперт советует все же дождаться ясности в том, насколько затянется этот конфликт, будет ли он решен через неделю-две или затянется на дольше.

"Пока же видим, что цена на нефть растет, а это помощь стране-агрессору. Что касается роста цен в Украине, то, если мировые цены будут расти, то подтянутся они и у нас. Тем более, что есть уже не такая хорошая традиция: если мировые цены растут, то стоит ожидать такого же роста и в Украине. То есть, цены в Украине зависят от мировой тенденции, но она, к сожалению, адаптирована не в интересах потребителей", – констатировал Алексей Плотников.

Если будет хороший урожай и хорошее лето – мы динамику цен не почувствуем

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, то, что есть прямая связь между ценой на нефть и стеллой на АЗС – это даже никаких сомнений нет. И то, что она в любом случае срефлексирует – это тоже понятно.

"Если же говорить о сроках, то после поднятия цен на нефть нужно дней 20, чтобы более дорогой ресурс попал на заправки. Реально возможно повышение цен на заправках на 10%. То есть, если исходить из этой точки зрения, то цена может подскочить до 60 гривен за литр 95 бензина. Но это повышение не очень существенно с точки зрения влияния на остальные цены, потому что доля транспортировки продуктов питания в окончательной цене очень небольшая. А, что реально может повлиять – так это цена на дизтопливо, которая будет использоваться в процессе полевых работ. Но мы должны понимать, что цена на продукты питания – это результирующая очень многих факторов, где цена на нефтепродукты далеко не самый важный фактор", – отметил Олег Пендзин.

Он подчеркивает, в реальной действительности самый важный фактор – это урожайность с гектара.

"И какая бы у нас не была дешёвая цена нефтепродуктов, если у вас будет низкая урожайность с гектара, у вас доля нефтепродуктов будет больше. Поэтому, если будет в этом году хороший урожай и хорошее лето, мы эту динамику цен практически не почувствуем", – подытожил эксперт.

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