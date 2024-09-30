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Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины

Актуальный курс валют по состоянию на 30 сентября

сегодня, 10:08
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Амбарцумян Анна

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины

Валюта. Фото: Freepik

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США упал. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,00 и 41,50 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,1664.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,70 при покупке и 46,42 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 45,9541.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 2

Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 23 сентября и сегодня, он упал на 20 копеек и составил 41,50 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели также снизилась в цене. В настоящее время курс составляет 41,00 гривны за доллар. Официальный курс свалился на 18 копеек.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 3

Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю снизилась в цене до 46,42 грн за евро. Курс на покупку евро с 23 сентября снизился на 30 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 46,149 до 45,954.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 4

Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков, которые промониторил Минфин: Банк Львов, Полтава-Банк и Скай Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,20 до 41,35 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Полтава-Банке, Метабанке и Кристаллбанке.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 5
Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 6

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Банке львов, Полтава-Банка и Скай банка. Покупка евро там – от 46,15 до 46,25 грн. Самый низкий курс на покупку в ПриватБанке, Альянс Банке и Метабанке и составляет – 45,40 и по 45,30 гривны за евро соответственно, а на продажу наименьшее предложение также у Кредитвест Банка – там курс 46,25.

Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 7
Обвал курса: сколько стоит доллар и евро в банках Украины - фото 8



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Источник: https://minfin.com.ua/ua/currency/2024-09-30/
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