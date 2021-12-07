Очень дорого: аналитики рассказали, сколько будет стоить газ в 2022 году

Цена на голубое топливо, предлагаемое потребителям европейского рынка, останется недешевой во время всего отопительного сезона конца этого и начала следующего года. Дальше стоимость этого энергоносителя может немного уменьшиться, но значительного уменьшения не предполагается. Об этом сообщает РБК-Украина.

Специалисты говорят, что газ дешеветь не будет (фото из открытых источников)

Рынок голубого топлива европейского континента, как отметил руководитель аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, будет реагировать на то, какой будет зима, в частности, январь и февраль. Если зимой не выпадет суровых морозов, то остатки голубого топлива, переходящие из одного сезона в другой, будут большими. Вместе с тем, важным кажется и геополитический фактор: это – начало работы или блокировка работы нового газопровода "Северный поток-2".

За этим будут следить все участники рынка энергоносителей. Как он убежден, не важна проблема транзита голубого топлива из РФ в Европу, актуальной остается проблема, связанная с выбором этой страны, не прокачивать больше голубого топлива через отечественную газотранспортную систему.

Другой эксперт, руководитель управления по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко придерживается мнения, что на европейском рынке энергоносителей будет без напряжения, только когда уже закончится отопительный сезон.

Но европейским странам предстоит решать проблему с низкими запасами в хранилищах, будет конкуренция по объемам морских поставок СПГ с азиатскими представителями. Действия российских поставщиков нельзя будет предусмотреть вплоть до запуска СП-2.

Эксперт ИК "Сoncorde Capital" Дмитрий Хорошун отмечает, что фьючерсы на голубое топливо в Европе показывают два периода цен. Очень высоких до начала марта – это около 1100 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Во втором периоде цены на этот энергоноситель немного снизятся – до 550-650 зеленых за тысячу кубов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине снова подорожал импортный газ .

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