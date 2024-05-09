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Одна из крупнейших компаний РФ распродает имущество: какая причина

Российская компания начала распродажу имущества после того, как получила рекордные за 25 лет убытки

сегодня, 00:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Компания "Газпром" объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье.

Одна из крупнейших компаний РФ распродает имущество: какая причина

"Газпром" понес рекордные убытки. Фото из открытых источников

Как сообщили в компании, на продажу выставлены офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселке Первомайское, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеромушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест вблизи головного офиса компании Москве.

Отмечается, что решение о продаже имущества принято якобы из-за "завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург".

Как известно, группа "Газпром", в которую также входят нефтяные и энергетические предприятия, в 2023 году объявила об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.



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Источник: https://t.me/gazprom/1547
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