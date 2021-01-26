Ограничение импорта электроэнергии может сорвать программу сотрудничества Украины с МВФ

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Станислав Молчанов
НЭК "Укрэнерго" официально заявила, что по состоянию на вчера, на 25 января 2021, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.
Компания «Укрэнерго» сделала важное заявление - фото: из открітіх источников
"Украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта. Так, импорт из Беларуси с 18 по 24 января увеличился в 1,5 раза с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки. Если бы не этот импорт, то, по оценке "Укрэнерго", в Украине могли бы произойти веерные отключения.
На этом фоне, в парламенте лоббируется запрет на импорт электроэнергии. Этот запрет, вследствие снижения конкуренции, может вызвать новую волну повышения цен как для промышленности, так и для населения. Бенефициаром такого сценария будет, прежде всего, монополист на энергетическом рынке в лице ДТЭК" — считает экономист.
"Помимо риска веерных отключений и повышения цен на электроэнергию, запрет импорт электроэнергии может навредить сотрудничеству с МВФ, на кредитные транши, которые так рассчитывает украинское правительство. Как говорится – три в одном.
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