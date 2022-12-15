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Оккупанты разрушили крупнейшую птицефабрику Украины: какие убытки

В агрохолдинге "Авангард" Олега Бахматюка рассказали о последствиях вторжения России для птицефабрики "Чернобаевская".

сегодня, 16:50
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Автор:

Давиденко Евгения

В результате вооруженного вторжения России в Украину птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области была разрушена и разграблена. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оккупанты разрушили крупнейшую птицефабрику Украины: какие убытки

Фото: https://pixabay.com/


Согласно сообщению, в начале марта из-за оккупации части Херсонщины птицефабрика "Чернобаевская" осталась без электроснабжения, возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию.


“После оккупации фабрика была ограблена российскими оккупантами. Общие финансовые потери оцениваются примерно в 12 млрд грн, или 330 млн долларов. В частности, потери от гибели птицы составляют около 0,7 млрд грн, или 20 млн долларов. Упущенный доход от неснесенного яйца этой птицей составил около 5,8 млрд грн, или 160 млн долларов. Изуродовано и украдено оборудование на сумму около 5,5 млрд грн, или 150 млн долларов”, — говорится в пресс-релизе.


Всего от жажды и голода погибли около 4,4 млн кур. Часть готовой продукции и кур удалось раздать местному населению, но большая часть птиц погибла из-за голода, отмечают в пресс-службе агрохолдинга.


“Фактическое уничтожение ключевого для отрасли производства привело к нехватке куриных яиц в Украине. Предложение на рынке существенно снизилось, а цены выросли”, — отмечают в “Авангарде”.


Открыто уголовное производство по факту массового уничтожения объектов животного мира, что может повлечь за собой экологическую катастрофу (ст. 441 УК Украины – экоцид). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Херсонской областной прокуратуры.


Как известно, Ukrlandfarming Олег Бахматюк в 2011-12 гг. приобрел "Авангард". В СМИ писали, что миллиардер Олег Бахматюк проживает в столице Австрии Вены уже три года. НАБУ обвиняет бизнесмена в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ. Этот заем его "VAB банк" получил в 2014 году.



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Источник: https://www.ulf.com.ua/ua/press-centre/press-releases/15122022/#from_page1
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