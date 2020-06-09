Опека от ОПЕК+: что ждет нефтяной рынок в ближайшем будущем

Страны так называемой группы ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и другие страны-производители нефти, не входящие в состав организации) договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти 12 апреля. Целью соглашения было не допустить дальнейшего падения мировых цен на нефть в связи с корона-кризисом. В соответствии с договором, в мае-июне нефтедобыча стран не должна была превышать 9,7 миллиона баррелей в сутки. На соглашения тогда не пошла лишь Мексика. Она же не согласилась продлить сокращение добычи нефти до конца июля, о чём договорились 6 июня. Отметим, что с приходом лета цена на нефть марки Brent значительно поднялась и колеблется на уровне около 40 долларов за баррель.



"Экспортерам выгодно, импортерам нет"

"Договоренность о продлении ограничений на добычу нефти позволит поддержать баланс спроса и потребления на рынке и недавний рост цен на нефть, – уверен эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква. – Более высокие цены на нефть позитивны для всех стран нетто-экспортеров нефти (типа Саудовской Аравии, России), и соответственно, негативны для стран нетто-импортеров типа Украины".

Но цены на нефть, подчеркивает эксперт, влияют не только на цены на топливо, но и на многие другие отрасли экономики.

"Резкое падение цен на нефть в этом году привело к драматическому снижению объемов бурения. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на сталь, – поясняет Денис Саква. – Кроме того, в Украине есть собственная нефтегазовая отрасль. И более высокие цены на нефть поднимут доходы добытчиков".

"Цены будут стабильны до конца июля"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает, что продление сделки было ожидаемо.

"Рынки до конца не восстановились после падения. И, в принципе, большая часть участников ОПЕК+ были согласны с тем, что соглашение нужно продлевать, – отмечает эксперт УИБ. – От этого, в первую очередь, выиграют Саудовская Аравия и Россия. Они фактически координируют мировые рынки нефти и формируют цены на нефть, являясь ключевыми игроками. И от них, собственно, зависит вся ситуация. Что и показали весенние события с обвалом цен на нефть".

Продление сделки, считает Илия Куса, значит, что рынки будут более-менее стабильны до конца июля. И продолжат медленное восстановление. Не будет новых потрясений по типу тех, что мы видели весной.

"Другой вопрос – продлится ли сделка до конца года. Ведь ближе к осени многим государствам, особенно тем, кто серьезно пострадал от коронавируса, захочется поднять цены на нефть и продать как можно дороже – чтобы покрыть образовавшийся дефицит бюджета, – говорит эксперт. – Если оценивать по нынешним позициям, мало кто в плюсе. Цены до конца не восстановились, последствия исторического обвала, который мы увидели весной, чувствуется на многих рынках. А та прибыль от нефти, которая сейчас идет, даже близко не равняется цифрам, которые государства-экспортеры получают при нормальных условиях. Спрос невелик, многие ведь только выходят из карантина. А запасов много – всё забито под завязку".

"Самое серьезное падения рынка со времен Второй Мировой"

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли также называет решение ОПЕК+ абсолютно ожидаемым, учитывая масштабы падения цен на нефть во втором квартале.

"Как известно, с момента введения ограничений на добычу нефти крупнейшими странами-экспортерами, цены на нефть достигли отметки в 42$ марки Brent в последние дни, что и было целью их введения, – отмечает эксперт. – Поэтому, учитывая негативные прогнозы международных институтов для мировой экономики по итогам этого года в связи с коронакризисом, следует ожидать и дальнейших продлений соглашения – пока спрос на нефть не вернется на докризисный уровень и не достигнет приемлемого уровня".

Но этот процесс вряд ли завершится в этом году, отмечает Максим Яли. Так, по прогнозам Всемирного банка, в целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем 32 доллара за баррель в 2020 году и 38 долларов за баррель в 2021 году.

"Это на 26 и на 21 доллар за баррель ниже январских прогнозов соответственно, – подчеркивает политолог. – В следующем году прогнозируют колебание цен в районе 36-40 дол. Многое будет зависеть от того, будут ли повторно вводиться карантинные ограничения осенью в случае второй волны коронавируса. Подобные ограничения и привели к резкому спаду в мировой экономике. По итогам года он может достигнуть 5% и стать самым серьёзным падением с момента окончания Второй мировой войны".

По мнению кандидата политических наук, бюджет РФ, учитывая его высокую зависимость от нефтедолларов, получит в результате большую "дыру", которую будут "латать" за счет накоплений Фонда национального состояния.

"Средств на ближайшее время там хватит, – уверен Максим Яли. – Но, безусловно, падение доходов может умерить хоть на некоторое время геополитические амбиции Кремля. С другой стороны, если рейтинги Путина будут и дальше падать, возрастет искушение провести "маленькую победоносную войну", чтобы их поднять, как это уже было с Грузией в 2008-м и с Украиной в 2014-м. Недавно уже звучали угрозы со стороны донбасских псевдореспублик "расширить свои границы" на фоне проведения "мобилизации". Пока это лишь угрозы. Но как будет развиваться ситуация, если цены на нефть перестанут расти, а недовольство россиян из-за ухудшения социально-экономической ситуации увеличится, наверняка не знают даже в Кремле".

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