Оператор ГТС затягивает рассмотрение в АМКУ дела о злоупотреблении монопольным положением - СМИ

Портал "Дело. Юа "сообщает, что ООО" Оператор газотранспортной системы Украины "(ОГТСУ) безосновательно привлек к рассмотрению в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) дела о злоупотреблении им монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Рассмотрение дела по вышеназванным нарушениям и наложение штрафа на ОГТСУ было назначен на 24 декабря 2020 года. Впрочем привлечения к рассмотрению НКРЭКУ привело к переносу рассмотрения на неопределенный срок.

Как отмечает соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, на рынке природного газа Украины НКРЭКУ и АМКУ имеют четкое разграничение функций.

"НКРЭКПУ осуществляет регулирование рынка, а АМКУ отвечает за защиту конкуренции на нем. Дублирование и пересечение этих функций запрещено законодательством. Итак попытки ОГТСУ в противоправный способ привлечь к рассмотрению НКРЭКУ может иметь негативные последствия как для АМКУ, так и НКРЕКУ", — уверен эксперт.

Дело в АМКУ рассматривается по представлению нескольких поставщиков природного газа — заказчиков услуг транспортировки, которые обвиняют ОГТСУ в ущемлении их интересов и противоправной изменении маржинальной цены продажи и приобретения природного газа уже после завершения газового месяца января 2020 без всяких объяснений относительно оснований и причин для таких действий. Кроме того, поставщики обвиняют ОГТСУ в непрозрачном расчете маржинальной цены продажи и приобретении ресурса, а также необоснованном и противоправном изменении составляющих стоимости балансирующих действий.

Заявители отмечают в своих заявлениях, что своими действиями ОГТСУ привел к понесению ими значительных финансовых затрат. Ведь в период с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года они осуществляли хозяйственную деятельность через Информационную платформу ОГТСУ согласно размещенных на информационной платформе маржинальных цен продажи и приобретения природного газа за каждые газовые сутки.

Согласно предварительным выводам АМКУ, изменение ОГТСУ маржинальных цен продажи и приобретения природного газа после завершения газового месяца января 2020 (в феврале 2020 года) является нарушением в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа, за которое предусмотрен штраф.

Напомним, по этому поводу 28.09.2020 года Хозяйственный суд Киева по иску ООО "ТАС Энергия страны" принял решение взыскать с ОГТСУ 6790 927,96 гривен. Аналогичные судебные решения приняты по искам еще двух частных поставщиков природного газа. ОГТСУ подал апелляции на эти решения суда, рассмотрение которых ожидается в январе следующего года.

Как сообщалось, АМКУ впервые за много лет обратил внимание на рынок электроэнергии.

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