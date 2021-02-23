Ожидать ли украинцам колебаний курса валют - прогноз

На сегодняшний день оснований для резкого изменения курса валют и в частности значительного удешевления гривни нет. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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По его словам, негативные последствия несет резкое изменение курса, когда гривня резко дорожает, как это было во второй половине 2019 года, или наоборот стремительно дешевеет — так было в 2014-2015 годах.

"Никаких оснований для подобного на сегодня нет. Макрофинансовые показатели у нас прекрасные, — заверил Гетманцев. — Мы имеем очень большие золотовалютные резервы Нацбанка — 29 млрд долларов, неплохие показатели платежного баланса, хорошие показатели роста экономики, умеренную инфляцию. То есть все, что касается тех показателей, которые влияют на курс, не означает, что гривня резко подешевеет или подорожает".

Как рассказал нардеп, прошлый год оказался лучшим в плане ВВП и инфляции за все остальные годы, когда в Украине был кризис.

"Если мы возьмем показатели падения экономики в 2014-2015 годах, то это больше 15,8%. Если взять кризис 2009 года — на 14,8% упала экономика. В Украине в 2020 году экономика снизилась на 4,4%. И это меньше, чем падение наших соседей — стран ЕС, которые упали на 6,4%, в частности Словакия, Чехия, Венгрия. Таким образом, имеем относительно неплохие показатели, с которыми мы прошли этот кризис", — говорит Гетманцев.

Также он обращает внимание на стабильность курса: всего на 3% упала гривня в течение года. Кроме того, наблюдалась достаточно низкая инфляция — 2,7% за год, хотя она ускорилась в декабре и январе.

По словам нардепа, беспрецедентно низкая учетная ставка Национального банка — 6%. Ставки кредитования — бизнеса и потребительского — снизились за 2020 год вдвое. По статистике НБУ, ставка кредитования находится на уровне 8,4% для бизнеса и 10,4% — в целом кредитования.

"Процесс идет в правильном направлении. Поэтому мои прогнозы на этот год достаточно оптимистичны. Считаю, что наш ВВП вырастет более, чем это заложено даже в бюджете-2021 — там 4,6%, но есть уже более оптимистичные прогнозы от известных мировых компаний, которые дают более 5% роста к концу года", — резюмировал Гетманцев.

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