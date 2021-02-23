Ожидать ли украинцам колебаний курса валют - прогноз

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Таисия Ерохина
На сегодняшний день оснований для резкого изменения курса валют и в частности значительного удешевления гривни нет. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из открытых источников
По его словам, негативные последствия несет резкое изменение курса, когда гривня резко дорожает, как это было во второй половине 2019 года, или наоборот стремительно дешевеет — так было в 2014-2015 годах.
Как рассказал нардеп, прошлый год оказался лучшим в плане ВВП и инфляции за все остальные годы, когда в Украине был кризис.
Также он обращает внимание на стабильность курса: всего на 3% упала гривня в течение года. Кроме того, наблюдалась достаточно низкая инфляция — 2,7% за год, хотя она ускорилась в декабре и январе.
По словам нардепа, беспрецедентно низкая учетная ставка Национального банка — 6%. Ставки кредитования — бизнеса и потребительского — снизились за 2020 год вдвое. По статистике НБУ, ставка кредитования находится на уровне 8,4% для бизнеса и 10,4% — в целом кредитования.
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