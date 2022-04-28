logo

BTC/USD

39404.17

ETH/USD

2907.61

LTC/USD

101.93

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог

По словам Николая Давыдюка, компания Parimatch продолжает вести активную деятельность на российском и белорусском рынках, тем самым финансируя страну-агрессора

сегодня, 15:25
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Экономики россии и Беларуси должны быть еще более изолированными, чем Северной Кореи, Кубы или Сирии. Однако для этого необходимо, чтобы украинские компании перестали зарабатывать на российских и белорусских рынках. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил политолог Николай Давыдюк.

Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог

Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках - фото из открытых источников

"Как мы можем призвать выводить западные компании с рынка россии и Беларуси, когда наши, такие как Parimatch там присутствуют? Это позорная практика компании, когда на вражеских рынках ведется активная бизнес-деятельность, а в родной стране с этих рынков улетают ракеты в жилые кварталы", — утверждает политолог.

Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог - фото 2

По мнению Давидюка, нельзя обвинять компании в довоенной работе на этих рынках, но "после того, как со стороны россии и Беларуси улетели ракеты, мы должны работать в унисон с западными партнерами".

"Практики "липецких фабрик" образца первой войны должны быть забыты. Может быть миллион сентиментов, но Starbucks не работает в Палестине, а Samsung не ведет бизнес в Северной Корее. Недопустимо своими налогами поддерживать войска оккупанта, потому что выходит, что одной рукой мы воюем, а другой пытаемся на этом зарабатывать", — отметил эксперт.

Напомним, что Parimatch отозвал франшизу в России, но это не означает, что компания прекращает там работать, получать доходы и финансировать налоги страну-агрессора.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225292325348244
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!