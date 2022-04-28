Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог

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Станислав Молчанов
Экономики россии и Беларуси должны быть еще более изолированными, чем Северной Кореи, Кубы или Сирии. Однако для этого необходимо, чтобы украинские компании перестали зарабатывать на российских и белорусских рынках. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил политолог Николай Давыдюк.
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По мнению Давидюка, нельзя обвинять компании в довоенной работе на этих рынках, но "после того, как со стороны россии и Беларуси улетели ракеты, мы должны работать в унисон с западными партнерами".
Напомним, что Parimatch отозвал франшизу в России, но это не означает, что компания прекращает там работать, получать доходы и финансировать налоги страну-агрессора.
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