Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках, - политолог

Экономики россии и Беларуси должны быть еще более изолированными, чем Северной Кореи, Кубы или Сирии. Однако для этого необходимо, чтобы украинские компании перестали зарабатывать на российских и белорусских рынках. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил политолог Николай Давыдюк.

Parimatch прибегает к позорным практикам работы на вражеских рынках - фото из открытых источников

"Как мы можем призвать выводить западные компании с рынка россии и Беларуси, когда наши, такие как Parimatch там присутствуют? Это позорная практика компании, когда на вражеских рынках ведется активная бизнес-деятельность, а в родной стране с этих рынков улетают ракеты в жилые кварталы", — утверждает политолог.





По мнению Давидюка, нельзя обвинять компании в довоенной работе на этих рынках, но "после того, как со стороны россии и Беларуси улетели ракеты, мы должны работать в унисон с западными партнерами".

"Практики "липецких фабрик" образца первой войны должны быть забыты. Может быть миллион сентиментов, но Starbucks не работает в Палестине, а Samsung не ведет бизнес в Северной Корее. Недопустимо своими налогами поддерживать войска оккупанта, потому что выходит, что одной рукой мы воюем, а другой пытаемся на этом зарабатывать", — отметил эксперт.

Напомним, что Parimatch отозвал франшизу в России, но это не означает, что компания прекращает там работать, получать доходы и финансировать налоги страну-агрессора.





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