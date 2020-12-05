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Парламент спишет налоговый долг

Законопроект № 4430 поддержали 302 народных депутата, также они инициировали немедленное подписание проекта закона.

сегодня, 02:40
Автор:

Ольга Чародий

Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430, который содержит норму о списании налогового долга до 3,06 тыс. грн.

Парламент спишет налоговый долг

ФОТО: Из открытых источников

Речь идет о долге, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021-го с зачислением этого периода в страховой стаж, пишет finance.liga.net.

Законопроект поддержали 302 народных депутата, также они инициировали немедленное подписание проекта закона. Согласно нововведению, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона. Также до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физических лиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн будет отсрочено. 

Напомним, "Комментарии" писали, что Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы заявил о сокращении налогового долга на 32,8% (6,8 млрд грн) — до 13,9 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса. Согласно обнародованным данным, пассивный долг (банкроты, банки в процедуре ликвидации, зона АТО, задолженность по части прибыли) составляет 54% от долга — 7,5 млрд грн.


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Источник: https://finance.liga.net/
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