Пенсионеры в Украине получат выплаты: Шмыгаль рассказал, кому и сколько добавят

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинским пенсионерам предназначены дополнительные выплаты. В текущем году люди 75-85-летнего возраста получат по 400 гривен, а в 2022-м на доплату могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет. Об этом глава Кабмина рассказал на правительственном заседании, передает УНИАН.

Пенсионеры в Украине получат выплаты - фото из открытых источников

Шмыгаль отметил, что в прошлом году пенсионные доплаты в 500 гривен получили граждане старше 80 лет.

"С октября этого года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты по 400 гривен", — сказал премьер.

Глава правительства также отметил, в 2022 году политика по установлению справедливых соцвыплат в стране будет продолжена. Так, с 1 октября следующего года пенсионеры в возрасте 70-75 лет каждый месяц будут получать выплаты в размере 300 гривен. Шмыгаль добавил, что речь идет о категориях населения, у которых пенсии меньше, чем средняя зарплата в 2020 году.

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечение в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. Об этапах роста пенсионных выплат в стране рассказали в Министерстве социальной политики.

Также известно, что по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине увеличится размер стипендий. В частности, минимальные выплаты в высших образовательных учреждениях будут составлять 2 тысячи гривен, а повышенные — 2550 гривен.

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