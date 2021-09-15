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Пенсионеры в Украине получат выплаты: Шмыгаль рассказал, кому и сколько добавят

Политика по установлению справедливых соцвыплат в стране будет продолжена

сегодня, 17:24
Автор:

Елизавета Черных

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинским пенсионерам предназначены дополнительные выплаты. В текущем году люди 75-85-летнего возраста получат по 400 гривен, а в 2022-м на доплату могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет. Об этом глава Кабмина рассказал на правительственном заседании, передает УНИАН. 

Пенсионеры в Украине получат выплаты: Шмыгаль рассказал, кому и сколько добавят

Пенсионеры в Украине получат выплаты - фото из открытых источников

Шмыгаль отметил, что в прошлом году пенсионные доплаты в 500 гривен получили граждане старше 80 лет. 

"С октября этого года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты по 400 гривен", — сказал премьер. 

Глава правительства также отметил, в 2022 году политика по установлению справедливых соцвыплат в стране будет продолжена. Так, с 1 октября следующего года пенсионеры в возрасте 70-75 лет каждый месяц будут получать выплаты в размере 300 гривен. Шмыгаль добавил, что речь идет о категориях населения, у которых пенсии меньше, чем средняя зарплата в 2020 году. 

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечение в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. Об этапах роста пенсионных выплат в стране рассказали в Министерстве социальной политики. 

Также известно, что по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине увеличится размер стипендий. В частности, минимальные выплаты в высших образовательных учреждениях будут составлять 2 тысячи гривен, а повышенные — 2550 гривен.


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/ukrainskie-pensionery-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty-komu-i-skolko-dobavyat-novosti-ukraina-11545984.html
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