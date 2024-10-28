Первые выплаты по «Национальному кэшбеку»: украинцы получили более 37 миллионов гривен

Украинцы начали получать выплаты по государственной программе "Национальный кэшбек". За сентябрь 646 378 граждан, которые приобрели товары украинского производства, получили на карточки 37,2 миллиона гривен. Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что такая финансовая поддержка особенно важна накануне отопительного сезона.

Национальный кэшбек. Фото из открытых источников

Первые выплаты по государственной программе "Национальный кэшбек" уже начали поступать украинцам. Почти 650 тысяч граждан получили компенсации за покупки украинских товаров, совершенные в сентябре, в частности, в таких торговых сетях, как АТБ, Сильпо, Фора, Novus и других. Общая сумма выплат составляет 37,2 миллиона гривен, сообщила первый вице-премьер-министр, Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы произвели первые выплаты по программе "Национальный кэшбек". Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% — это люди постарше, в возрасте 60%. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Так что оказываем гражданам поддержку, поощряя их выбирать украинские товары", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как получить выплаты

Граждане, желающие получить кэшбек, должны зарегистрироваться на сайте или через мобильное приложение участвующего в программе банка. В списке поддерживающих инициативу банков – ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и другие. Далее необходимо определить карту для получения кэшбека и согласиться на передачу информации о транзакциях в торговых сетях-участниках. Кешбек можно израсходовать на коммунальные, медицинские, транспортные услуги или задонатить на ВСУ.

Рост популярности программы

По состоянию на конец октября в программу присоединились 2,4 миллиона украинцев, которые оформили более 2,6 миллиона карт. За октябрь ожидается начисление кэшбека на сумму 104,6 миллиона гривен – это почти в три раза больше, чем в сентябре. В настоящее время в программе принимают участие 295 тысяч товаров от 1469 украинских производителей.

Особенности программы

Программа "Национальный Кэшбэк", координированная Министерством экономики Украины, предусматривает компенсацию в размере 10% от суммы покупок товаров отечественного производства, осуществленных в торговых сетях-участниках. Максимальная сумма кэшбека в месяц составляет 3 тысячи гривен. Технологическими партнерами проекта являются Visa и Mastercard, а в реализации также принимают Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Сбербанк и другие уполномоченные банки.