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Пиво "Черниговское" будут производить в Бельгии

Из-за войны производство пива в Украине приостановлено

4 мая 2022, 14:25
Автор:

Нарожный Дмитрий
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В мае текущего года компания AB InBev, которая выпускает такие марки пива как Stella Artois, Jupiler и другие, выпустит на рынок Бельгии и на европейском рынке пиво марки "Черниговское".

Пиво "Черниговское" будут производить в Бельгии

Производство украинского пива будет перемещено в город Лювен

Как сообщает The Brussels Times, производство Черниговского было приостановлено в Украине из-за российской агрессии.

Производство украинского пива будет перемещено в город Лювен (Фландрия).

По данным The Brussels Times, пиво этой марки появится в бельгийских супермаркетах, барах и ресторанах уже в середине мая.

Кроме этого, Черниговское уже появилось на полках британских магазинов и супермаркетов.

AB InBev в результате продаж Черниговского планирует перечислить украинским гуманитарным организациям не менее 5 миллионов евро.

Anheuser-Busch InBev – международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива.

Продукция продается под международными брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’s, Leffe и Hoegaarden, а также под 500 местными торговыми марками.

 Компания была образована 18 ноября 2008 года за счет слияния бельгийско-бразильской корпорации InBev и американской Anheuser-Busch.

На момент объединения эти компании занимали соответственно первое и третье место в мире по объемам производства. InBev выкупила акции Anheuser-Busch на общую сумму 52 миллиарда долларов.

Сама InBev была создана в 2004 году в результате объединения бельгийской Interbrew[en], владевшей пивоваренными активами в Европе и Канаде, и бразильской AmBev[en], контролировавшей значительную долю пивного рынка Южной Америки.

 


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Источник: https://www.brusselstimes.com/belgium/221884/ab-inbev-to-bring-ukrainian-beer-to-belgian-market?fbclid=IwAR1V1V8VkYfBI4A5SA9B-QToaYx3rMrX52cqnUmeu_cg1bhWahZYD03MZyQ
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