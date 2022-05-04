Пиво "Черниговское" будут производить в Бельгии

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Нарожный Дмитрий
В мае текущего года компания AB InBev, которая
выпускает такие марки пива как Stella Artois, Jupiler и другие, выпустит на
рынок Бельгии и на европейском рынке пиво марки "Черниговское".
Производство украинского пива будет перемещено в город Лювен
Как сообщает The Brussels Times, производство
Черниговского было приостановлено в Украине из-за российской агрессии.
Производство украинского пива будет перемещено в город Лювен
(Фландрия).
По данным The Brussels Times, пиво этой марки
появится в бельгийских супермаркетах, барах и ресторанах уже в середине мая.
Кроме этого, Черниговское уже появилось на
полках британских магазинов и супермаркетов.
AB InBev в результате продаж Черниговского
планирует перечислить украинским гуманитарным организациям не менее 5 миллионов
евро.
Anheuser-Busch InBev – международная
пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива.
Продукция продается под международными
брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’s, Leffe и Hoegaarden,
а также под 500 местными торговыми марками.
Компания была
образована 18 ноября 2008 года за счет слияния бельгийско-бразильской
корпорации InBev и американской Anheuser-Busch.
На момент объединения эти компании занимали
соответственно первое и третье место в мире по объемам производства. InBev выкупила акции Anheuser-Busch на
общую сумму 52 миллиарда долларов.
Сама InBev была создана в 2004 году в
результате объединения бельгийской Interbrew[en], владевшей пивоваренными
активами в Европе и Канаде, и бразильской AmBev[en], контролировавшей
значительную долю пивного рынка Южной Америки.
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