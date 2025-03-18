Почему активизировались разговоры о повышении налогов: что дальше ждет бизнес в Украине

Несмотря на полномасштабную войну, в прошлом году налоговые поступления от физических лиц-предпринимателей выросли более, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Однако в течение 2024 года закрылось рекордное количество ФЛП за последние 5 лет. На этом фоне общественность всколыхнула новость о готовящемся очередном повышении налогов для ФЛПов. Правда, в Минфине поспешили успокоить, отметив, что пока повышения не будет, поскольку соответствующие меры Нацстратегии доходов не выполнены. В любом случае решение об изменениях будет приниматься Верховной Радой. С какими препятствиями бизнес сталкивается в войне? Почему снова активизировались разговоры об очередном повышении налогов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Война продолжается, а распределение бюджета остается мирным

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал ситуацию:

"Разговор о повышении налогов начался после обнародования отчета по выполнению "национальной стратегии доходов". Там напомнили о планах уничтожения упрощенной системы налогообложения, что было давней целью руководства министерства финансов, налогового комитета Гетманцева, КШЭ Милованова и Центра экономической стратегии Томаша Фиалы. Это наступление на предпринимательство никогда не прекращалось. Результатом такой целенаправленной политики экономического блока явилось катастрофическое уменьшение населения и падение экономики еще до начала полномасштабной. Бестолковая оппортунистическая экономическая политика, направленная на обогащение узкого круга лиц, нуждается в агрессивной информационной поддержке".

Эксперт добавляет, для этого создается видимость дефицита ресурсов, хотя и налоговые поступления, и западная помощь перекрывают самые смелые фантазии бюрократов экономического блока. Госаппарат продолжает тратить на себя и свои "проекты" львиную долю бюджета.

"Доходы чиновников растут, а обеспечение армии остается неудовлетворительным, выплаты ВПЛ сокращаются, большинство пенсионеров получает пенсию, которая в три раза ниже реального прожиточного минимума. Да и живем. Война продолжается, а распределение бюджета остается мирным", – подытожил Павел Себастьянович.

С такой политикой на конец года можем иметь около 500 тысяч закрытых ФЛПов

Экономист, глава движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что повышение налогов в любом случае произойдет, потому что президент, глава Нацбанка, глава Минфина подписали меморандум с МВФ. Во исполнение этого меморандума премьер-министр издал национальную стратегию.

"То есть фактически меморандум с МВФ и национальная стратегия – это нивелирование упрощенной системы учета и отчетности. Разговоры о налогах могут быть информационными манипуляциями, когда нужно отвлекать людей от чего-то насущного, например, той же Курской трагедии и изменения политики во время переговоров", – отметил эксперт.

Что касается информации об увеличении поступлений от ФЛП, то, как отметил Сергей Доротич, он нечто подобное прогнозировал.

"Потому что мы наблюдаем увеличение количества так называемых фиктивных ФЛПов, которые в том числе используются в разного рода оборудках отмывания средств из бюджета. Активисты удивляются, как государственные закупки проводятся через ФЛП. Тем более появилась когорта ФЛПов в основном из пожилых людей, зарегистрированных в Донецкой и Херсонской областях. Их можно назвать еще "многостаночниками", потому что делают абсолютно все – вплоть до ремонта энергоустановок. Такого широкопрофильного ФЛП еще нужно поискать. Я думаю, что это связано с тем, что как раз эти ФЛПы используются для реализации разного рода схем. На самом же деле продолжается тенденция закрытия реальных ФЛПов. Потому что те ФЛПы, которые что-то производят, ремонтируют, что-то продают или предоставляют определенные услуги, сталкиваются с проблемами, в первую очередь, покупательной способности, а, во-вторых, не прекращается политика "бусификации", — отметил Сергей Доротич.

По его словам, больше всего ФЛП беспокоит даже не война, а регуляторная политика. В том числе возобновление штрафов.

"Сейчас Госнадзор действует в соответствии с новым законодательством. К примеру, Укртрансинспекция проверяет поставщиков автозапчастей и требует сертификаты или подтверждающие документы, чтобы отследить цепочку. Понятно, что документов нет. Я, например, сам закрыл ФЛП. Хотя занимался предпринимательским делом с 2001 года. В 2001 году на упрощенной системе никто не требовал проверочной документации. Сейчас государство желает документацию за 2001-2003 год. Конечно, ее не откуда взять. В то же время штрафы в 300 тысяч непомерны для ФЛПов. Такая драконовская политика идет в разрез с тем, что декларировали власти в начале полномасштабного вторжения. Тогда от президента и его команды звучали вполне разумные вещи, а сейчас почему-то власть о них забыла или от них отказалась. Тогда звучали слова, что нужно снять дерегуляцию, чтобы бизнес смог выстоять. А сейчас, будто война уже закончилась и начались проверки, огромные штрафы. Эти факторы, на фоне падения покупательной способности, приведут к тому, что еще больше ФЛП будет закрываться. С такой политикой на конец года мы можем иметь около 500 тысяч закрытых ФЛПов. В то же время могут и дальше открываться ФЛПы-схемщики, потому что я не знаю ни одного примера когда, сейчас в сознании люди открывали бы ФЛП", – констатировал эксперт.

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