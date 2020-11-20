Почему украинцы выбирают отечественный алкоголь - эксперт

По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, из всего рынка алкоголя, который представлен в Украине, 70% покупок приходится именно на отечественных производителей. Об этом сообщили в УНН.

Фото: retail-loyalty

Наибольшим спросом пользуется украинская водка и пиво. Граждане выбирают "свое" производство по ряду веских причин.

Илья Несходовский прежде всего обращает внимание на качество спиртосодержащих изделий. Украинские предприятия создают продукцию, которая не только не уступает импортным товарам, но и превосходит их качество. В соответствии с этим следует и другой фактор — цена.

Качественные отечественные напитки стоят намного дешевле, чем соответствующие зарубежные.

К тому же украинский алкорынок поражает многообразием. Из ассортимента пива, слабоалкогольной продукции, рынка вина, водки, виски, бренди — можно выбрать напиток на любой вкус.

Кроме того, украинские компании не стоят на месте и развиваются синхронно с миром.

Кроме отечественного алкоголя, украинцы выбирают европейский. Крупнейшим поставщиком вина в Украине в этом году стала Италия. Страна транспортировала вина на 44,5 млн долларов. Второе место занимает Франция с поставкой вина в 20,6 млн долларов. Третье — Германия. Эта страна доставила алкоголя на 18 млн долларов.

Сайт "Комментарии" также советует прочитать, какие алкогольные напитки чаще всего употребляют украинские нардепы.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!