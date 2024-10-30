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Покупатели украинской техники смогут получить компенсацию 15% в двенадцати банках - как это работает

10 банков присоединились к программе компенсаций на украинскую технику

сегодня, 12:45
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Амбарцумян Анна

Десять новых банков стали участниками программы компенсации по приобретению техники украинского производства, заключив с Министерством экономики меморандумы о сотрудничестве. Теперь предприниматели, покупающие отечественное оборудование, могут рассчитывать на компенсацию в 15% от стоимости через одно из 12 финучреждений-участников.

Покупатели украинской техники смогут получить компенсацию 15% в двенадцати банках - как это работает

Грузовики. Фото из открытых источников

Преимущества программы и список банков

Благодаря программе, украинские предприниматели могут компенсировать часть расходов на такие товары, как автобусы, грузовики, лифты, трансформаторы и другое энергоэффективное оборудование. Среди банков, уже предоставляющих услуги по программе, такие учреждения:

  • ПАО "БАНК ВОСТОК"

  • АО "СКАЙ БАНК"

  • АО "ПроКредит Банк"

  • АО "ОТП Банк"

  • АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

  • АО АКБ "Львов"

  • ПАО ОБ "УКРГАЗБАНК"

  • АО "АКЦЕНТ-БАНК"

  • АО "О "РАДОБАНК"

  • ПАО "МТБ БАНК"

  • АО "Банк Кредит Днепр"

  • АО "КБ "ГЛОБУС"

Как воспользоваться программой

Чтобы подать заявку на компенсацию, предприниматель должен оплатить украинское оборудование через один из банков участников программы и подать соответствующую заявку с копиями платежного документа и акта передачи товара. Процесс выглядит так:

  1. Банк проверяет документы и подтверждает приобретение.

  2. Списки заявителей поступают в Минэкономики для дальнейшей проверки.

  3. Минэкономики перечисляет средства на счета банков, которые в свою очередь выплачивают компенсацию покупателям.

Для производителей: как подать свою технику к участию

Украинские производители, которые хотят, чтобы их товары участвовали в программе компенсации, должны подать в Минэкономики заявку с информацией о степени локализации, себестоимости и составе технологических операций. После утверждения эти товары будут включены в список, который станет доступным для банков.

Сроки подачи заявок и условия

Компенсацию можно получить за товары, приобретенные до 1 декабря 2024, если заявка подана до 5 декабря. Для оборудования, купленного после этой даты, выплаты будут произведены в следующем году. Сумма финансирования зависит от наличия бюджетных средств и порядка подачи заявок.

Общая информация о программе

Государственная инициатива "Сделано в Украине" направлена на поддержку украинских производителей, развитие продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на локальные товары. Такая поддержка позволяет создавать новые рабочие места, стабилизировать экономику, увеличивать бюджетные поступления и поддерживать вооруженные силы Украины.



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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/3865e9b4-b536-4fd7-8a8b-8e7211bd9ced?lang=uk-UA&title=SCe10-BankivDoluchilisiaDoProgramiKompensatsiiKupivliUkrainskoiTekhnikiTaElektroobladnannia-YuliiaSviridenko
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