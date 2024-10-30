Покупатели украинской техники смогут получить компенсацию 15% в двенадцати банках - как это работает

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Амбарцумян Анна
Десять новых банков стали участниками программы компенсации по приобретению техники украинского производства, заключив с Министерством экономики меморандумы о сотрудничестве. Теперь предприниматели, покупающие отечественное оборудование, могут рассчитывать на компенсацию в 15% от стоимости через одно из 12 финучреждений-участников.
Грузовики. Фото из открытых источников
Благодаря программе, украинские предприниматели могут компенсировать часть расходов на такие товары, как автобусы, грузовики, лифты, трансформаторы и другое энергоэффективное оборудование. Среди банков, уже предоставляющих услуги по программе, такие учреждения:
ПАО "БАНК ВОСТОК"
АО "СКАЙ БАНК"
АО "ПроКредит Банк"
АО "ОТП Банк"
АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
АО АКБ "Львов"
ПАО ОБ "УКРГАЗБАНК"
АО "АКЦЕНТ-БАНК"
АО "О "РАДОБАНК"
ПАО "МТБ БАНК"
АО "Банк Кредит Днепр"
АО "КБ "ГЛОБУС"
Чтобы подать заявку на компенсацию, предприниматель должен оплатить украинское оборудование через один из банков участников программы и подать соответствующую заявку с копиями платежного документа и акта передачи товара. Процесс выглядит так:
Банк проверяет документы и подтверждает приобретение.
Списки заявителей поступают в Минэкономики для дальнейшей проверки.
Минэкономики перечисляет средства на счета банков, которые в свою очередь выплачивают компенсацию покупателям.
Украинские производители, которые хотят, чтобы их товары участвовали в программе компенсации, должны подать в Минэкономики заявку с информацией о степени локализации, себестоимости и составе технологических операций. После утверждения эти товары будут включены в список, который станет доступным для банков.
Компенсацию можно получить за товары, приобретенные до 1 декабря 2024, если заявка подана до 5 декабря. Для оборудования, купленного после этой даты, выплаты будут произведены в следующем году. Сумма финансирования зависит от наличия бюджетных средств и порядка подачи заявок.
Государственная инициатива "Сделано в Украине" направлена на поддержку украинских производителей, развитие продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на локальные товары. Такая поддержка позволяет создавать новые рабочие места, стабилизировать экономику, увеличивать бюджетные поступления и поддерживать вооруженные силы Украины.
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