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Главная Новости Бизнес экономика Президент не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха – эксперт
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Президент не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха – эксперт

В политическую схватку за кресло министра энергетики сейчас вовлечены все ресурсы украинских олигархов, считает эксперт

сегодня, 14:15
Автор:

Станислав Молчанов

Ринат Ахметов делает все, чтобы потерявшая министерский портфель Ольга Буславец сохранила влияние и должность первого замминистра. Об этом сообщил политолог Николай Давыдюк, комментируя кадровые перестановки в Минэнерго.

Президент не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха – эксперт

"Уволенная Ольга Буславец так и не избавилась от приставки и.о., потому что для парламента была очевидной ее зависимость от Рината Ахметова. Тем не менее, и в статусе исполняющей обязанности она немало сделала для энергетического монополиста: на 40% повысила цены на электроэнергию, и останавливала работу атомных энергоблоков в угоду тепловым электростанциям ДТЭК. Неудивительно, что покровитель Буславец сейчас делает все, чтобы она не была с треском уволена из министерства. Хотя для любого нового министра, именно такое решение выглядит наиболее очевидным", — отметил политолог.

"Судя по всему, нынешний и.о. министра энергетики Юрий Бойко – временная кандидатура. Окончательное решение во многом будет зависеть от президента Владимира Зеленского. Пока ситуация выглядит так, что президент явно не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха. В конце концов, именно с президента люди будут спрашивать, почему цены на электроэнергию в Украине являются едва ли не самыми высокими в Европе", — резюмировал политолог.


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