Польша согласилась страховать нефтепродукты при перевозке их в Украину

Руководство Польши согласилось задействовать в страховании иностранного транспорта для ввоза горючего на территорию Украины государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, польская компания предложила дополнительные инструменты для перестрахования рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов.

По словам первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, такие договоренности были достигнуты с министром развития и технологий Польши Вальдемаром Буддой.

В Минэкономики отмечают, что это позволит снизить стоимость горючего, ранее увеличивавшегося вследствие обязательства перевозчиков получать дополнительное страховое покрытие для въезда в Украину.

"Также договорились о помощи со стороны господина Вальдемара Буды по координации с Министерством сельского хозяйства и городского развития в направлении интенсификации фитосанитарного контроля украинских сельскохозяйственных товаров, которые экспортируются в Польшу. Это позволит значительно ускорить обработку украинских грузов, следующих в Польшу", – заявила Свириденко.

Перед этим первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины приняла участие в Польско-украинском энергетическом форуме в Варшаве. По его результатам были найдены практические решения для разрешения кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины.

Напомним, 4 марта, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из России.









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