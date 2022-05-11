Польша согласилась страховать нефтепродукты при перевозке их в Украину

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Нарожный Дмитрий
Руководство
Польши согласилось задействовать в
страховании иностранного транспорта для ввоза горючего на территорию Украины
государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов.
Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба
Министерства экономики Украины, польская компания предложила дополнительные
инструменты для перестрахования рисков для помощи украинским импортерам
нефтепродуктов.
По словам первого
вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, такие договоренности были
достигнуты с министром развития и технологий Польши Вальдемаром Буддой.
В Минэкономики отмечают,
что это позволит снизить стоимость горючего, ранее увеличивавшегося вследствие
обязательства перевозчиков получать дополнительное страховое покрытие для
въезда в Украину.
"Также договорились о помощи со стороны господина Вальдемара Буды по координации с Министерством сельского хозяйства и городского развития в направлении интенсификации фитосанитарного контроля украинских сельскохозяйственных товаров, которые экспортируются в Польшу. Это позволит значительно ускорить обработку украинских грузов, следующих в Польшу", – заявила Свириденко.
Перед этим первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины приняла участие в Польско-украинском энергетическом форуме в Варшаве. По его результатам были найдены практические решения для разрешения кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины.
Напомним, 4 марта, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из России.
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