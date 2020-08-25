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Главная Новости Бизнес экономика Последствия карантина для рынка труда Украины, прогнозы на осень
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Последствия карантина для рынка труда Украины, прогнозы на осень

Часть карантинных ограничений еще действует, но экономическая жизнь уверенно вошла в повседневное, «мирное» русло. Сегодняшние тенденции – это тенденции уже не кризисные, или стрессовые, действующие одномоментно; это повседневная жизнь, и с факторами, которые определяют будущее, придется иметь дело на протяжении месяцев. Тем важнее осознание происходящего, на основе которого строятся, в том числе, обоснованные прогнозы и планы

сегодня, 11:31
Автор:

Наталья Шевченко

Коронакризис и его последствия: этапы

Период времени с начала марта по август текущего года можно условно разделить на несколько этапов, в зависимости от масштабов и темпов изменений:

Последствия карантина для рынка труда Украины, прогнозы на осень

  • Март - апрель – нарастание и пик кризиса, сложная адаптация к неожиданным вызовам. Строгий карантин и связанный с ним резкий скачок безработицы до 8,5%, сокращение рабочих мест, отпуска без сохранения зарплаты, переход на удаленку. В последнюю неделю мая в Украине было зарегистрировано 16,5 тыс. безработных.

  • Май – постепенное ослабление карантинных ограничений со второй половины месяца, вакансии в Украине численно начинают расти. Уровень безработицы продолжает оставаться высоким. На 1 июня число безработных достигает 511 267 чел., что на 70% выше июня 2019 года. Наиболее ощутимое падение спроса на персонал наблюдается в сферах торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, в банковской сфере. Компании адаптируются к удаленному режиму, осваивают новые методологии и инструменты для дистанционного сотрудничества.

  • Июнь - июль – начало медленного восстановления рынка. По данным Trud.com, 28 мая в поисковой системе зафиксировано 262 925 вакансий, 1 июля - 285 527 вакансий. Восстанавливается спрос на работников в сферах FMCG, обслуживания, оживает торговля и финансовая сфера. Часть сотрудников возвращается в офисы.

Факторы, влияющие на рынок труда сегодня

Состояние рынка труда определяется, прежде всего, интересами бизнеса. А ключевая задача бизнеса в нынешних непростых условиях – оптимизировать менеджмент с целью минимизации затрат и максимизации расходов. Отсюда – оптимизация персонала и управления им. Она реализуется в нескольких направлениях:

  • Замена части штатных сотрудников аутсорсерами. И дело не только в экономии на аренде помещений. Сотруднику, работающему сдельно, оплачивают выполнение конкретных задач, а не пребывание на рабочем месте 8 часов в день, 5 дней в неделю.

  • В системе оплаты труда снижается постоянная часть, а переменная – увеличивается. С сотрудниками, которые с трудом адаптируются к изменившимся условиям, компании расстаются.

  • Часть работодателей снижает уровень оплаты труда (до 30-40%), при этом компания стремится сохранить максимум рабочих мест.

  • Совершенствуются механизмы организации труда для экономии времени и возможности часть команды оставить на удаленке: совещания в мессенджерах, использование систем учета рабочего времени для повышения эффективности.

Перспективы на ближайший год

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, уровень безработицы в стране достигнет 11,5% и начнет снижаться только осенью. По мнению других экспертов, настоящая стабилизация наступит только в январе следующего года, а рост можно будет наблюдать, начиная со второго квартала 2021-го.

Профессии со стабильным спросом на рынке труда

Динамика спроса на профессии определяется стратегическим вектором, общим для бизнеса в целом, и этот вектор – оптимизация.

  • Специалисты в области финансов будут востребованы, поскольку на них возлагаются задачи по избавлению бизнеса от неликвидных активов, минимизации затрат.

  • Специалисты по диджитализации ценны своими компетенциями в области автоматизации процессов. В частности, растет востребованность профи, настраивающих CRM, поскольку от их работы зависит сохранение существующей клиентской базы и уровень продаж в целом.

  • Маркетологи, интернет-маркетологи и PR-специалисты могут рассчитывать на стабильный спрос на свои навыки и опыт, ведь от их усилий зависит успех продвижения компаний.

  • Системные аналитики, кризис-менеджеры еще долго будут востребованы как профессионалы, оптимизирующие весь комплекс бизнес-процессов.

Профессионалам, так или иначе связанных с задачами оптимизации, предлагают зарплаты выше среднерыночных. Например, средний уровень зарплат для позиции "системный аналитик", по данным Trud.com, составляет 23 573 грн., и эту цифру нельзя назвать впечатляющей, но в 20% вакансий предлагается зарплата уже в 41 500 грн. Средняя зарплата интернет-маркетологов тоже не является внушительной (16736 грн.), но в 10% предложений упоминается цифра от 27100 грн.

Сегодняшний рынок труда далеко не стабилен, но успешно адаптируется к изменениям. Фактором успеха в нынешних условиях является гибкость, причем касается это и компаний, и работающих специалистов, и тех, кто находится в поиске работы.


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Источник: Сomments.ua
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