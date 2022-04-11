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Потери экономики Украины за последнюю неделю войны выросли еще на 12,2 млрд долларов

Общие потери экономики Украины, понесенные в ходе войны, составляют 564-600 млрд долларов

сегодня, 17:00
Автор:

Кравцев Сергей
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За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на $12,2 млрд. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн. Как сообщает издание "Комментарии", об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина и ГП "Прозорро.Продажи".

Потери экономики Украины за последнюю неделю войны выросли еще на 12,2 млрд долларов

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

В целом, за 47 дней российской агрессии в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс километров дорог, 37 тыс квадратных метров жилого фонда, 319 детских садов, 546 учебных заведений, 205 медучреждений, 145 заводов и предприятий. Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 8 апреля повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружений.

Наибольший рост стоимости потерь на текущей неделе привел рост по статье "жилая недвижимость", что вызвано как увеличением разрушений, так и уточнением предварительных данных по произошедшим ранее разрушениям, а также определенных корректировок в методике оценки. Вторая по величине причина роста – утрата активов предприятий. Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость учреждений здравоохранения с учетом структуры этих учреждений в разрезе типов (больницы, амбулатории, поликлиники, лаборатории и т.п.).

Анализ прямых потерь объектов промышленности, задокументированных в публичных источниках, свидетельствует, что наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию на 11 апреля достигла $6,25 млрд.

Напомним: Проект "Россия заплатит" фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений); и оценке финансовой стоимости этих потерь. В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, включающих не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные "побочные" потери, которые экономика понесла в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери сотнями тысяч людей домов и работы; прекращение любой -каких инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т.д.).

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого командой KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины был создан проект "Россия заплатит" (https://damaged.in.ua/). Также можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Кииф Цифровой".



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