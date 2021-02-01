Повышение цен и сокращение штатов: к чему готовится бизнес в Украине

Бизнес в грядущем месяца не дает положительных прогнозов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, который традиционно обнародовал данные об индексе ожиданий деловой активности.

Как украинский бизнес переживает карантин. Фото из открытых источников

Так, представители бизнеса в Украине значительно ухудшили оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. На это повлияло усиление карантинных мероприятий в январе, а также традиционное для начала года снижение деловой активности. Индекс ожиданий деловой активности за январь составил 37,6 по сравнению с 45,5 в декабре. В НБУ отмечают, что ожидания предпринимателей находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) уже одиннадцатый месяц подряд.

О тяжелых последствиях заявили представители сферы торговли. Неутешительные прогнозы относительно своих экономических перспектив выразили и предприниматели сферы услуг. В промышленности также не видят положительных сдвигов. Самая тяжелая ситуация в сфере строительства, в частности строительства жилья.

В Нацбанке резюмируют, что предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию или услуги. Это вызвано ростом цен на сырье и цен поставщиков. Кроме того, бизнес-сообщество настроено на дальнейшее уменьшение численности своих работников.

Ранее сообщалось, какие новые вызовы появились для бизнеса в период коронавирусных падений экономик, находится ли украинский бизнес в мейнстриме активностей и инноваций и кто хочет выжить на рынке. Так, доктор экономических наук, один из самых авторитетных ученых-методологов украинской школы репутационного менеджмента Елена Деревянко рассказала о терпеливости украинского бизнеса, целевой репутации, бесполезности власти, "пользе" олигархата, внешнем управлении и корпоративной безопасности Украины.

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