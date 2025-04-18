Повысят ли украинцам зарплаты в 2025 году: какие планы у руководителей предприятий

В Украине продолжает фиксировать высокий рост зарплат. Большинство руководителей украинских предприятий планируют повышение и в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Нацбанка за I квартал 2025 года.

Деньги. Фото: из открытых источников

По данным опроса, респонденты ожидают более высоких расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 60,1% (в IV квартале 2024 года — 56,5%, в III квартале — 52,9%, во II квартале — 54,8%, в I квартале — 62,6%). Самые высокие ожидания – у предприятий перерабатывающей промышленности. Самые низкие ожидания – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — повышение стипендий курсантам состоится с 1 мая. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по результатам общения депутатов с Кабмином.

"Только что задал вопрос премьер-министру Шмыгалю, когда будет выполнено наконец обещание и когда курсантам повысят стипендии. Он говорит, что соответствующее постановление УЖЕ принято, начинает работать с 1 мая", – отметил Гончаренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 18 апреля 2025 года. Это повлияет на цены и стоимость кредитов и депозитов. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.



