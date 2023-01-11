Правительство продолжило выплату компенсации бизнеса в рамках популярной программы

Правительство на заседании 10 января приняло решение продлить на этот год выплату компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Кабмина.

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Отмечается, что решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в пределах финансовых возможностей и других источников, не запрещенных законодательством.





Вместе с тем, сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц возрастет с 6500 до 6700 грн.

Пролонгация программы, которая стартовала в апреле 2022-го, востребована среди бизнеса. В прошлом году ею воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей, отмечают в правительстве.





Общая сумма, которую Кабмин направил на выплату этих компенсаций в 2022 году, составила 200 миллионов гривен. Это позволило трудоустроить почти 16,5 тысячи внутренних переселенцев, отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.





Бюджет программы на текущий год составит 308 миллионов гривен, при этом ожидают трудоустроить 23 тысяч ВПЛ.



Ранее мы писали , что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала внутренних переселенцев не рассчитывать только на социальную помощь от государства, а искать работу, мол, трудоустройство – это не только доход, но и личный развитие. Вместе с тем, она призвала работодателей идти навстречу внутренне перемещенным соотечественникам и активно предлагать работу ВПЛ.





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