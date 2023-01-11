logo

BTC/USD

17477.40

ETH/USD

1337.26

LTC/USD

81.76

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Правительство продолжило выплату компенсации бизнеса в рамках популярной программы
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство продолжило выплату компенсации бизнеса в рамках популярной программы

Кабмин продлил на 2023 год выплату компенсации работодателям по найму ВПЛ

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Правительство на заседании 10 января приняло решение продлить на этот год выплату компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Кабмина.

Правительство продолжило выплату компенсации бизнеса в рамках популярной программы

Фото: https://pixabay.com/


Отмечается, что решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в пределах финансовых возможностей и других источников, не запрещенных законодательством.


Вместе с тем, сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц возрастет с 6500 до 6700 грн.

Пролонгация программы, которая стартовала в апреле 2022-го, востребована среди бизнеса. В прошлом году ею воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей, отмечают в правительстве.


Общая сумма, которую Кабмин направил на выплату этих компенсаций в 2022 году, составила 200 миллионов гривен. Это позволило трудоустроить почти 16,5 тысячи внутренних переселенцев, отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.


Бюджет программы на текущий год составит 308 миллионов гривен, при этом ожидают трудоустроить 23 тысяч ВПЛ.

Ранее мы писали , что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала внутренних переселенцев не рассчитывать только на социальную помощь от государства, а искать работу, мол, трудоустройство – это не только доход, но и личный развитие. Вместе с тем, она призвала работодателей идти навстречу внутренне перемещенным соотечественникам и активно предлагать работу ВПЛ.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!