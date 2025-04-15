Предприниматель объяснил, как украинский металл может конкурировать на мировом рынке

Несмотря на войну, украинская металлургия не утратила способности бороться за своё место на глобальных рынках — более того, получила шанс на обновление. Об этом заявил генеральный директор компании VARTIS Роман Анзин в интервью, посвящённом вызовам и возможностям отрасли.

Роман Анзин (фото из открытых источников)

По его мнению, основными конкурентами Украины являются Китай и Индия — страны с колоссальным производственным потенциалом, дешёвыми энергоресурсами и государственной поддержкой. Они создают избыточное предложение и демпингуют, тем самым снижая мировые цены. Однако в таких условиях украинские производители способны находить собственные ниши.

"Наше преимущество — в скорости поставок, удобстве логистики, гибкости и качестве. Мы должны предлагать не просто металл, а решения, которые закрывают реальные потребности клиента", — подчёркивает Анзин.

Речь идёт о конструкциях, готовых к монтажу, металлоизделиях с дополнительными покрытиями, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет не только увеличить доход, но и обеспечить долгосрочное присутствие на рынке, независимое от краткосрочных ценовых колебаний.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта в корпоративном управлении. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката и ведущий национальный металлотрейдер.