Предпринимателям дали еще 730 млн доступных кредитов: на какие цели

С начала действия правительственной программы бизнес оформил кредиты на 167,73 млрд гривен. Большинство – 34 514 – в государственных банках на общую сумму 67,48 млрд гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Фото: pixabay.com





За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, в рамках правительственной программы был оформлен 271 льготный кредит на общую сумму 730 млн. гривен. В частности, в государственных финучреждениях предприниматели заключили 186 кредитных договоров на сумму 0,33 млрд. гривен.





За время действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 18 805 кредитных договоров на общую сумму 78,09 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 14 038 кредитных договоров на сумму 40, 83 млрд грн). Самая большая сумма – 40,58 млрд гривен – была выдана на антивоенные цели. Также немалую сумму – 25,81 млрд гривен – получили аграрии. На 4,37 млрд гривен бизнес взял ссуды на рефинансирование предварительной задолженности, 6,5 млрд гривен — на антикризисные цели. Только 830 млн. гривен, полученных в рамках программы, предприниматели привлекли на инвестиционные цели.





Как известно, "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства, единственным участником которого выступает правительство в лице Министерства финансов. На 23 января по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.





Больше всего кредитных договоров бизнес заключил в Приватбанке — более 22 тысяч, а также в Ощадбанке — почти восемь тысяч, в Укргазбанке — более трех тысяч. Среди частных банковских финучреждений предприниматели предпочитают Райффайзен Банк Аваль: там оформили более пяти тысяч сделок. Также в фаворитах ПУМБ – там предприниматели подписали почти три тысячи кредитных соглашений.

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