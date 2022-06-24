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Премии менеджерам "Нафтогаза" выросли до 45,5 млн грн в год, несмотря на сложный отопительный сезон

В прошлом 2021 году, несмотря на сложный отопительный сезон, чиновники из "Нафтогаза" все-таки получили свои премии

сегодня, 22:36
Автор:

Лиля Воробьева
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На фоне катастрофического падения добычи газа при повышенной в 10 раз цене на него, топ-менеджмент государственной компании "Нафтогаз" не забывает о своих премиях и бонусах. Так, их гонорары выросли в 2021 году до 45,5 млн грн в год. Об этом на своей странице в соцсети написал политик Алексей Кучеренко.
Политик возмущается тем фактом, что правительство планирует предоставить "Нафтогазу" более 220 млрд грн на закупку газа.    21 июня парламент в первом чтении принял правительственный проект закона №7429, предусматривающий финансирование "Нафтогаза" в размере более 220 млрд грн, из которых около 190 млрд грн – международная финансовая помощь.  
"На фоне катастрофического падения добычи газа при повышенной в 10 раз цене на него эти авантюристы довели свои гонорары до 45,5 млн грн в год. И сейчас они, не стесняясь, требуют 264 млрд грн из бюджета (четверть), пытаясь забрать их в ВСУ, беженцев, бездомных, разрушенных городов… Только благодаря 11 голосам ОПЗЖ наша "проевропейская" правящая коалиция провела это голосование в первом чтении. Я думаю – воинам ВСУ будет очень "интересно" узнать про эту сделку, которую нужно немедленно остановить и наказать виновных! И волонтерам, которые на последние деньги для ВСУ что-то покупают", — подчеркнул Кучеренко.
Из таблицы становится ясно, что выплаты правлению компании последние 8 лет постоянно растут, несмотря на энергетический кризис, что, по оценкам экспертов, в этом году будет еще сложнее.

Премии менеджерам ”Нафтогаза” выросли до 45,5 млн грн в год, несмотря на сложный отопительный сезон - фото 2
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Нафтогазе" рассказали о рисках и запасах в хранилищах. По состоянию на 14 июня в хранилищах остается 10,5 млрд кубометров газа, на 1 января было 13,7 млрд м3, на 24 февраля — 10,3 млрд м3. "Эта зима может быть самой сложной в истории", — заявил Юрий Витренко.

Премии менеджерам "Нафтогаза" выросли до 45,5 млн грн в год, несмотря на сложный отопительный сезон

Премии чиновникам "Нафтогаза" снова выросли (фото из открытых источников)



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Источник: https://www.facebook.com/100003767320921/posts/pfbid02bTd1io3cf5gyQmDLMoEeJC5JfRdMpSjAYy5nj1ywFbxto38R639cmZdz8idDfEizl/
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