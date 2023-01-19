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Прибалтийское признание: Эстония запустила приложение на базе «Дии»

Применение назвали mRiik.

сегодня, 15:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Эстонский приложение mRiik является аналогом украинского "Действия". Его релиз состоялся в рамках Всемирного экономического форума. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации в соцсети Telegram.

Прибалтийское признание: Эстония запустила приложение на базе «Дии»

Фото: Михаил Федоров


"При сотрудничестве с эстонскими коллегами команда "Действия" поделилась кодом приложения и подходами к UX/UI дизайну", — говорится в сообщении.


Презентация приложения состоялась во время мероприятия Diia Reels в рамках Всемирного экономического форума. На нем присутствовали Михаил Федоров и вицеканцлер по цифровому развитию Луукас Кристиан Ильвес.


С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков. Полноценный запуск ожидается в середине этого года.


"Благодаря единой национальной мобильной платформе Эстония сможет сэкономить на затратах на разработку в будущем", — добавили в ведомстве.


Также отмечается, что Эстония уже давно обменивается опытом и работает над созданием технологических решений с другими странами.


“Эстония запускает приложение mRiik на базе нашего Действия. Одна из самых диджитализированных стран мира занимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг”, — прокомментировал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.


О том, что Эстония перенимает украинский опыт разработчиков для создания своего государственного приложения с документами и услугами, министр сообщал еще в сентябре.


"Действие" — это мобильное приложение "государства в смартфоне", созданное Министерством цифровой трансформации, представленное в 2019-м и запущенное в 2020-м. Он содержит цифровые аналоги документов, упрощая взаимодействие украинцев с госорганами.



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