Привлечение туристов: что должна сделать власть, чтобы сделать Украину привлекательной

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках борьбы за туристов сообщил, что скоро Украина либерализует визовый режим для иностранных туристов (в частности – из Китая и Индии). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили эту инициативу, а также рассказали, что еще нужно сделать для привлечения туристов в Украину.



Привлечение туристов в Украину: нужны деньги инвесторов

Председатель Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха обращает внимание, что соответствующие предложения были высказаны еще в июне во время встречи президента с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском. А на днях глава государства подтвердил, что предложит МИД провести визовую либерализацию, причем не только для Китая с Индией (на 8 месяцев), но и для Австралии с Новой Зеландией – навсегда.

"Это безусловный плюс для отрасли, ведь те же Китай и Индия проецируют большие туристические потоки, – говорит Игорь Голубаха. – А чем проще будет процедура пересечения границы для туристов, тем больше шансов, что эти потоки будут увеличиваться".

Эксперт подчеркивает: чтобы это имело постоянную динамику, чтобы состояние украинской туристической отрасли улучшалось, было озвучено много предложений.

"Начиная от инициирования процессов детенизации отрасли, легализации всех участников – заканчивая созданием условия для привлечения инвестиций в туристическую индустрию. Потому что не из госбюджета следует тратить деньги на инфраструктурные улучшения и изменения. При разумной налоговой, юридической политике, это можно делать на средства инвесторов. Просто следует создать максимально комфортные условия для инвестирования", – резюмирует Игорь Голубаха.

Привлечение туристов в Украину: чем заинтересовать

Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич согласен с тем, что нужно облегчать возможность иностранцам попасть в Украину. При этом подчеркивает, что визовые послабления (или их отмена) – необходимое, но недостаточное условие.

"Безусловно, визы – это препятствие, которое мешает въезду. Но нужно еще собственно убедить туристов посещать Украину. Понять, чем мы можем их привлечь, – говорит Антон Рудич. – В разные страны едут за медицинским туризмом, ивент туризмом (событийный), посмотреть на определенные достопримечательность, попробовать особую кухню и так далее. На что именно будет делать ставку Украина – пока не ясно. Беда в том, что у нас нет стратегии развития туризма, нет четкого плана".

И, конечно, подчеркивает президент УАТА, важно, чтобы туристу было комфортно. А из инфраструктуры у нас пока это обеспечить на достойном уровне могут разве что рестораны, отмечает Антон Рудич. Что касается дорог, разного уровня сервисов, интересных развлечений – над этим еще работать и работать.

Привлечение туристов в Украину: запоздалая реакция

Эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления, социолог Владимир Воля считает инициативу о либерализации виз правильной, даже несколько запоздалой.

"Многие государства упрощают визовый режим, прежде всего, для многочисленных китайских туристов, – отмечает эксперт. – За них борются, особенно в тех странах, где туризм составляет существенную часть бюджета. Украина в этом смысле пока в начале пути. А упрощение визового режима – лишь часть комплекса мероприятий, которые следует предпринять, если мы реально заинтересованы в притоке гостей из КНР".

Во-первых, подчеркивает Владимир Воля, следует наладить систему денежных операций, в том числе с картами китайских банков. Плюс – ряд стран вводит систему расчетов, когда в банкоматах, терминалах имеется меню на китайском языке.

Во-вторых, остро стоит вопрос качества гостиничного (и не только) сервиса.

"Китайские туристы, возможно, выглядят не слишком прихотливыми. Но так как ездят по разным странам, важно предоставить такой сервис, который привлекал бы их именно в Украину, – поясняет эксперт. – Туризм – это ведь сравнительное оценивание клиентами уровня сервиса в различных государствах. А потому важно, чтобы украинский сервис (сфера питания, проживания, услуг, инфраструктура, туристические объекты и маршруты) выглядел не хуже, чем в других странах. Это – вопрос конкуренции за туристов и их деньги".

Также Владимир Воля обращает внимание на важность присутствия на туристических маршрутах и объектах полицейских сил с надлежащим уровнем поведения и знания языка. В некоторых странах, которые часть посещают туристы из КНР, даже ввели практику сотрудничества с китайскими полицейскими, которые (в порядке обмена) находятся на топ-объектах.

"Важен комплексный подход, не только либерализация визового режима, – подчеркивает эксперт. – Турист должен чувствовать себя комфортно с точки зрения проведения расчетов, языковой доступности тех или иных услуг, культуры обслуживания. Нужны инвестиции не только собственно в

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