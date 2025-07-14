Продукты очень сильно подорожали: Госстат показал, как выросли цены за год

Темпы роста потребительских цен в июне 2025 года немного замедлились до 14,3%. Однако продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Госстата.

Цены на продукты. Фото: из открытых источников

По данным статистического ведомства, цены на яблоки выросли за год почти в три раза (на 195,5%) до 79,5 гривен за килограмм. Капуста подорожала в 2,5 раза до 28,2 гривен за килограмм, морковь на 67,0% до 49,7 гривен за килограмм.

Яйца подскочили в цене на 62,7% до 53,6 гривен за десяток, подсолнечное масло на 37,2% до 80,6 гривен за литр, мука на 36,1 % до 21,7 гривен за килограмм, куриное филе на 35,8% до 214,6 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 34,3% до 107,4 гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — номинальная зарплата украинцев выросла по сравнению с 2021 годом более чем на 50%. Однако цены за это время росли теми же темпами. Об этом говорится в аналитическом материале Центра Разумкова.

По расчетам экспертов центра, номинальная заработная плата в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года выросла на 53,8%. Инфляция за это время составила 54,0%. В итоге падение реальной зарплаты за это время составило 0,3%. В первом квартале 2025 года средняя заработная плата составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С учетом инфляции на уровне 13,6%, рост средней зарплаты превысил индекс цен на 10,5 п. п. Однако рост зарплат является неравномерным, и отражает перекосы в экономике, усиленные войной и мобилизацией, говорится в исследовании.

По данным Госстата, наибольший прирост из-за острой нехватки работников показали авиационный транспорт (+51,5%), сельское хозяйство (+46,9%) и строительство (+35,3%). Высокодоходные сектора, такие как IT (+32,5%) и финансы (+28,6%), также увеличили зарплаты, опережая средние показатели по промышленности, торговле и транспорту.



