Производство стали в Украине за четыре месяца рухнуло почти на 50%

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Нарожный Дмитрий
За четыре месяца 2022 года в Украине было
произведено около 3,85 миллионов тонн стали, что на 45,9% ниже показателя
предыдущего года.
Незначительные объемы производства стали показали лишь некоторые литейные предприятия. Фото: Pexels
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации вторичных металлов "УАВтормет" (УАВМ). В организации подчеркнули, что в апреле только один металлургический комбинат в Украине производил сталь.
В частности, по данным "Укрметаллургпром", в апреле 2022 года на металлургическом комбинате "Запорожсталь" было произведено 68,9 тысяч тонн чугуна по
сравнению с 362 тысячами тонн в апреле 2021 года, 73,6 тысяч тонн стали (в апреле 2021 года – 334,3 тысяч тонн).
За этот же месяц предприятие
отгрузило 65,7 тысяч тонн готового металлопроката против 282,2 тысяч тонн в апреле прошлого года.
С января по апрель 2022 года на
запорожском металлургическом заводе было произведено
830,2 тысяч тонн чугуна, 721 тысяча тонн стали и 630,1 тысяч тонн проката.
В компании считают, что снижение уровня производства в сравнении с аналогичным периодом минувшего
года связано с дефицитом сырья и логическими проблемами, вызванными военными
действиями.
При этом, как заявляют УАВМ, незначительные
объемы производства стали показали лишь некоторые литейные предприятия.
По данным компании, за отчетный период объемы
заготовки металлолома в Украине сократились на 50,4% – с января по апрель
включительно было заготовлено около 620,1 тысяч тонн такой продукции.
В "УАВтормете" отмечают, что снабжение
металлолома на украинские металлургические комбинаты за четыре месяца текущего
года сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 47,1%
(до 583,5 тысяч тонн).
Общие объемы поставок металлолома в апреле составляли 52,5 тысяч тонн. В то же время, технологические запасы металлолома в Украине оцениваются в 60 тысяч тонн.
Напомним, согласно данным организации World Steel, в 2021 году украинские предприятия произвели 21,4 миллиона тонн стали,
что на 3,6% больше, чем в 2020 году.
По этому показателю Украина заняла 14
место в глобальном рейтинге производителей стали.
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