Производство стали в Украине за четыре месяца рухнуло почти на 50%

За четыре месяца 2022 года в Украине было произведено около 3,85 миллионов тонн стали, что на 45,9% ниже показателя предыдущего года.

Незначительные объемы производства стали показали лишь некоторые литейные предприятия. Фото: Pexels

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации вторичных металлов "УАВтормет" (УАВМ). В организации подчеркнули, что в апреле только один металлургический комбинат в Украине производил сталь.

В частности, по данным "Укрметаллургпром", в апреле 2022 года на металлургическом комбинате "Запорожсталь" было произведено 68,9 тысяч тонн чугуна по сравнению с 362 тысячами тонн в апреле 2021 года, 73,6 тысяч тонн стали (в апреле 2021 года – 334,3 тысяч тонн).

За этот же месяц предприятие отгрузило 65,7 тысяч тонн готового металлопроката против 282,2 тысяч тонн в апреле прошлого года.

С января по апрель 2022 года на запорожском металлургическом заводе было произведено 830,2 тысяч тонн чугуна, 721 тысяча тонн стали и 630,1 тысяч тонн проката.

В компании считают, что снижение уровня производства в сравнении с аналогичным периодом минувшего года связано с дефицитом сырья и логическими проблемами, вызванными военными действиями.

При этом, как заявляют УАВМ, незначительные объемы производства стали показали лишь некоторые литейные предприятия.

По данным компании, за отчетный период объемы заготовки металлолома в Украине сократились на 50,4% – с января по апрель включительно было заготовлено около 620,1 тысяч тонн такой продукции.

В "УАВтормете" отмечают, что снабжение металлолома на украинские металлургические комбинаты за четыре месяца текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 47,1% (до 583,5 тысяч тонн).

Общие объемы поставок металлолома в апреле составляли 52,5 тысяч тонн. В то же время, технологические запасы металлолома в Украине оцениваются в 60 тысяч тонн.

Напомним, согласно данным организации World Steel, в 2021 году украинские предприятия произвели 21,4 миллиона тонн стали, что на 3,6% больше, чем в 2020 году.

По этому показателю Украина заняла 14 место в глобальном рейтинге производителей стали.

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