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Пропало все. Как Украина подорвала позиции РФ на рынке нефтепродуктов

Удары украинских дронов по российским НПЗ подорвали экспорт нефтепродуктов

20 декабря 2024, 23:42
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Марьян Ощановский

Атаки украинских беспилотников нанесли российскому нефтеперерабатывающему сектору и бюджету серьезный ущерб.

Пропало все. Как Украина подорвала позиции РФ на рынке нефтепродуктов

Украина подорвала экспорт российских нефтепродуктов. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, пока горят и ремонтируются взорванные НПЗ, правительству РФ пришлось пойти на потерю нефтедолларов из-за сокращения экспорта продуктов.

Сообщается, что в 2024 году среднесуточные морские поставки нефтепродуктов из России составили около 2,2 млн баррелей. Это на 9% ниже объемов в 2023 году и на 10% ниже, чем в 2022 году, когда Европа еще закупала российское топливо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, если Украина будет настаивать на присоединении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он уверен, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-20/russia-fuel-exports-set-for-yearly-drop-as-refining-takes-a-hit
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