Атаки украинских беспилотников нанесли российскому нефтеперерабатывающему сектору и бюджету серьезный ущерб.

Украина подорвала экспорт российских нефтепродуктов. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, пока горят и ремонтируются взорванные НПЗ, правительству РФ пришлось пойти на потерю нефтедолларов из-за сокращения экспорта продуктов.

Сообщается, что в 2024 году среднесуточные морские поставки нефтепродуктов из России составили около 2,2 млн баррелей. Это на 9% ниже объемов в 2023 году и на 10% ниже, чем в 2022 году, когда Европа еще закупала российское топливо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, если Украина будет настаивать на присоединении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он уверен, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.