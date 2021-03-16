Радикальное повышение акцизов на ТВЕНы противоречит практике Евросоюза и является контпродуктивним - ИСЕТ

Политика "фискальных шоков" — на подобие роста акциза на ТВЕН в 4,2 раза — и отход от общеевропейской практики из-за попыток приравнять акциз на ТВЕНы к акцизу на сигареты — является контрпродуктивным подходом для украинской экономики и государственного бюджета Украины.

ИСЕТ прокомментировал повышение акцизов на ТВЕНы. Фото: iqosfaq.ru

Такой вывод сделали в своем исследовании эксперты Института социально-экономической трансформации.

В Институте отметили, что решением повысить акциз на ТВЕНы в 4,2 раза создано весомые предпосылки для возникновения массового нелегального производства и оборота этой продукции на внутреннем рынке, а также контрабанды. Как следствие, с большой вероятностью, государственный бюджет недополучает запланированные поступления от акцизного налога по этой категории продукции.

"В 17 странах Евросоюза акцизная нагрузка на ТВЕНы в среднем в 4 раза ниже, чем на сигареты", — приводят данные стран ЕС эксперты Института социально-экономической трансформации.

Более того, после резкого повышения в 4,2 раза акциз на ТВЕНы в Украине (в расчете на 1000 стиков) почти вдвое превышает акциз на ТВЕНы в Румынии, Словакии, Чехии и Словении.

Также украинский акциз на ТВЕНы почти в полтора раза превышает акциз в Дании, Венгрии и Австрии.

Чтобы избежать существенного расширения нелегального рынка ТВЕНов и потерь госбюджета от акциза на ТВЕНы в Институте посоветовали ввести более стабильную и прогнозируемую систему постепенного повышения акциза с дифференцированными ставками для сигарет и ТВЕНов, как в Евросоюзе.

"Также в рамках политики good governance для Украины стоит на законодательном уровне ввести уголовную ответственность за контрабанду табачной продукции, внедрить автоматизированную систему контроля за оборотом табачных изделий "Электронная акцизная марка"", — советуют в Институте социально-экономической трансформации.

Напомним, что резкое повышение акцизов на ТВЕНы — сразу в 4,2 раза — раскритиковали и в ведущих бизнес-ассоциациях Украины — в частности, в Американской торговой палате и Европейской Бизнес Ассоциации.

"Законом Украины №466-ИX с января этого года ставка акциза на ТВЕНы была повышена в 4,2 раза. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка, что неоднократно отмечалось Палатой", — заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

"По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТВЕНов может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТВЕНы", — прогнозирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 по более постепенному повышению акциза на ТВЕНы — в 3 раза в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.

"Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", — объясняет Андрей Гундер.

"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТВЕНов. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТВЕНы не является одинаковым", — заявила Анна Деревянко.