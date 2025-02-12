"Рассказы о лудоманах – это миф": почему нужно было легализовать игорный бизнес

Легализация игорного бизнеса в Украине не привела к массовому появлению лудоманов, рассказал эксперт по азартным играм Николай Мельник.

Легализация игорного бизнеса оправдала себя. Фото из открытых источников

"Когда народные избранники, независимые СМИ и незаангажированные "лидеры общественного мнения" рассказывали, что украинцы прирожденные лудоманы – я радовался. Ведь радуюсь, когда украинцы зарабатывают, потому что и голосистым активистам, и главное независимым СМИ – всем нужно есть. А рассказывать басни – это извечная украинская традиция", — написал в соцсети Николай Мельник.

Он рассказал, что через несколько лет после отмены запрета игорного бизнеса в Украине только 11 593 человека внесены в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

"В 2024 году сведения о 8 903 человек внесены в Реестр по заявлениям, поступившим в КРАИЛ, относительно 486 человек – по заявлениям, поступившим к организаторам азартных игр. Следует отметить, что 98,5% записей (а именно в отношении 9250 человек) внесены в Реестр на основании заявлений о самоограничения (т.е. по собственному решению). На основании решений КРАИЛ по заявлениям об ограничениях, которые были поданы родными игроков, внесены сведения о 139 человек. То есть механизмы ограничения доступа к игре существуют. И это социальная защита, ведь заявление о самоограничениях — не значит быть лудоманом", — подчеркнул он.

Николай Мельник отметил, что все рассказы о том, что "украинцы массово станут лудоманами – это миф, который придумали теневики, чтобы и дальше рубить бабло в лотерейных залах".

"И это, кстати, те же люди, которые не так давно рассказывали, что солдаты проигрывают всю зарплату в онлайн-казино. И я бы им советовал все же как-то скромнее брать бабло у "чернухи", которая имеет неплохой московский акцент", — добавил он.