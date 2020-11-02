kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13367.55

ETH/USD

383.25

LTC/USD

53.69

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика "Разгон отличный": в Украине распродают 10 спиртзаводов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Разгон отличный": в Украине распродают 10 спиртзаводов

От приватизации спиртзаводов ожидают получить 2 млрд грн

сегодня, 15:31
Автор:

Сергей Медведев

Государство избавляется от спиртовой монополии и соответствующих активов. На аукционные торги выставили десять спиртзаводов. Соответствующие лоты разместил на площадке "Prozorro.Продажи" Фонд госимущества (ФГИ) Украины.

"Разгон отличный": в Украине распродают 10 спиртзаводов

Спиртовый завод можно прикупить за 8 млн грн — такая минимальная цена установлена на торговой площадке. Максимальная стартовая цена составляет 54  млн.

"В октябре, всего лишь за полмесяца, мы взяли отличный разгон. Шесть объектов ГП "Укрспирт" уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн. Цена, которую формирует рынок и которая взлетает иногда и в два-три раза — вот главная характеристика, которая сейчас объединяет спиртовую приватизацию", — написал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

 Напомним, что дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" — Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано шесть заводов ГП "Укрспирт".  ФГИ надеется получить от приватизации спиртзаводов не менее 2 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в январе 2020 года ГП "Укрспирт" продало в два раза больше спирта, чем за аналогичный период 2019 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/investments/700400.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ