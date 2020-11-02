"Разгон отличный": в Украине распродают 10 спиртзаводов

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Сергей Медведев
Государство избавляется от спиртовой монополии и соответствующих активов. На аукционные торги выставили десять спиртзаводов. Соответствующие лоты разместил на площадке "Prozorro.Продажи" Фонд госимущества (ФГИ) Украины.
Спиртовый завод можно прикупить за 8 млн грн — такая минимальная цена установлена на торговой площадке. Максимальная стартовая цена составляет 54 млн.
Напомним, что дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" — Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.
В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано шесть заводов ГП "Укрспирт". ФГИ надеется получить от приватизации спиртзаводов не менее 2 млрд грн.
Как сообщал портал "Комментарии", министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в январе 2020 года ГП "Укрспирт" продало в два раза больше спирта, чем за аналогичный период 2019 года.
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