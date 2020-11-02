"Разгон отличный": в Украине распродают 10 спиртзаводов

Государство избавляется от спиртовой монополии и соответствующих активов. На аукционные торги выставили десять спиртзаводов. Соответствующие лоты разместил на площадке "Prozorro.Продажи" Фонд госимущества (ФГИ) Украины.

Спиртовый завод можно прикупить за 8 млн грн — такая минимальная цена установлена на торговой площадке. Максимальная стартовая цена составляет 54 млн.

"В октябре, всего лишь за полмесяца, мы взяли отличный разгон. Шесть объектов ГП "Укрспирт" уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн. Цена, которую формирует рынок и которая взлетает иногда и в два-три раза — вот главная характеристика, которая сейчас объединяет спиртовую приватизацию", — написал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Напомним, что дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" — Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано шесть заводов ГП "Укрспирт". ФГИ надеется получить от приватизации спиртзаводов не менее 2 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в январе 2020 года ГП "Укрспирт" продало в два раза больше спирта, чем за аналогичный период 2019 года.

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